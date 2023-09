Het rommelt binnen Aston Martin: ''Aandeelhouders willen mogelijk Stroll uitkopen"

Redactie

Donderdag 28 september 2023 17:11

Het optreden van Lance Stroll in 2023 zou bij één van de aandeelhouders van Aston Martin niet zo goed liggen. De Canadees kan niet mee met teamgenoot Fernando Alonso, maar hoeft ook niet te vrezen voor zijn zitje in de Formule 1. Het heeft natuurlijk alles te maken met eigenaar en vader Lawrence Stroll, die uiteindelijk aan de touwtjes trek bij het team uit Silverstone. Tijdens de aflevering van Goedemorgen GPFans gaan Sebastiaan Kissing, Asian Formula 3-kampioen Joey Alders en GPFans-redacteur Remy Ramjiawan in op de onrust aan de top van Aston Martin, ook wordt er gewezen naar een mogelijke opvolger. Bekijk de video hieronder of op YouTube.