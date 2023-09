Lars Leeftink

Dinsdag 26 september 2023 21:53

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag werd duidelijk dat Jessica Hawkins dankzij Aston Martin een droom uit mocht laten komen, liet de vader van Sergio Pérez weten dat de RB19 vooral ontwikkeld is voor Max Verstappen, waarschuwde Red Bull-teambaas Christian Horner dat het seizoen 2024 lastiger gaat worden en was Helmut Marko van mening dat alleen Lewis Hamilton kan tippen aan het bandenmanagement van Verstappen.

Antonio Pérez ziet 'voor Max ontwikkelde auto': "Sergio de meest solide coureur in de F1"

Sergio Pérez, bezig aan zijn derde seizoen als coureur van Red Bull Racing, is niet bezig aan zijn makkelijkste seizoen in de Formule 1 en de Mexicaan krijgt over het algemeen een hoop kritiek te verduren. In Japan was het vader Antonio Pérez die nog maar eens in de bres sprong voor zijn zoon en - zoals we van hem gewend zijn - een aantal opmerkelijke statements losliet. Meer lezen? Klik hier!

Horner over succesvol 2023-seizoen: "Onmogelijk om dat beter te doen"

Red Bull Racing veroverde tijdens de Grand Prix van Japan de zesde constructeurstitel uit de historie van het team. Toch is ook de coureurstitel in theorie al veiliggesteld. Het gaat zelfs zo goed bij het dominante team van dit tijdperk, dat teambaas Christian Horner alvast waarschuwt richting volgend jaar. Volgens hem is het onmogelijk om het in 2024 nog beter te doen. Meer lezen? Klik hier!

Marko: 'Alleen Hamilton kan tippen aan bandenmanagement Verstappen'

Red Bull-adviseur Helmut Marko is onder de indruk van het bandenmanagement van Max Verstappen. De Oostenrijker vertelt dat Lewis Hamilton de enige coureur op de huidige Formule 1-grid is die net zo goed met zijn rubber omgaat als de Nederlander, die in Qatar waarschijnlijk voor het derde seizoen op rij wereldkampioen wordt. Meer lezen? Klik hier!

Anderson maakt Mercedes met de grond gelijk: "Volgend seizoen het vierde team"

Het team van Mercedes lijkt zich al te focussen op het seizoen 2024 en steeds vaker maakt de renstal duidelijk dat men in het volgende jaar hoopt het gat naar Red Bull te dichten om weer mee te doen om de zeges. Voormalig F1-ontwerper Gary Anderson denkt echter dat de Duitse formatie zeer bedrogen uit gaat komen. Meer lezen? Klik hier!

Jessica Hawkins test Aston Martin op Hungaroring: "Droom die uitkomt"

Jessica Hawkins heeft haar eerste kilometers gemaakt in een Formule 1-auto. De ambassadeur van Aston Martin is daarmee de eerste vrouwelijke coureur in de koningsklasse in bijna vijf jaar tijd. Een droom komt hiermee uit voor Hawkins, die al een tijdje onderdeel is van Aston Martin. Meer lezen? Klik hier!