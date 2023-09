Brian Van Hinthum

Dinsdag 26 september 2023 11:51

Het team van Mercedes lijkt alle ballen te gooien op het 2024-seizoen en steeds vaker maakt de renstal duidelijk dat men in het volgende jaar hoopt het gat naar Red Bull te dichten om weer mee te doen om de zeges. Voormalig F1-ontwerper Gary Anderson denkt echter dat de Duitse formatie zeer bedrogen uit gaat komen.

Het seizoen van Mercedes is tot nu toe behoorlijk wisselvallig. Per circuit verschilt het hoe de Zilverpijlen voor de dag komen, zo viel het team van Toto Wolff in Monza behoorlijk tegen en is was gebrand op revanche tijdens de Grand Prix van Singapore. Met een derde plek in Marina Bay als beste resultaat viel het uiteindelijk toch een soort van tegen. Ook tijdens de Grand Prix van Japan had Mercedes het weer vrij lastig, zowel op de baan als aan de pitmuur.

Geen stappen gezet

Hamilton sprak na de race uit dat het team 'de beste zes maanden ontwikkeling ooit' moet hebben in de komende winter, maar Anderson is daar in zijn column voor The Telegraph niet zo gerust op: "Dit vat een nieuw seizoen voor problemen samen voor het team van Mercedes. Net als vorig jaar, is het ze niet gelukt om stappen te zetten richting de leiders. Het is juist erger. Het lijkt erop dat ze het grote gevaar lopen om achter het verbeterende Ferrari en McLaren terecht te komen. Je zou van een team met de statuur van Mercedes verwachten dat ze de auto weten te verbeteren tijdens het seizoen."

Vierde beste team

Hij vervolgt zijn kritische stuk: "Dat hebben ze echter niet gedaan. Het is hoogst onwaarschijnlijk dat het team tijdens de winter ineens een miraculeuze ontwikkeling weet te vinden." Anderson denkt zelfs dat Mercedes eerder naar beneden moet kijken dan richting Red Bull: "Kijkende naar de huidige ontwikkelingen, verwacht ik dat Mercedes op zijn best het vierde team gaat zijn aan het begin van volgend seizoen. Je moet laten zien dat je je problemen begrijpt, maar na twintig maanden en 38 races sinds de nieuwe reglementen heb ik dit nog steeds niet gezien. Er is weinig veranderd sinds het begin van dit jaar. Het lijkt erop dat ze elke racemeeting beginnen zonder enkel idee wat ze kunnen verwachten. Een team kan niet zomaar alle hoop op de winter gooien", besluit hij.