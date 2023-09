Vincent Bruins

Dinsdag 26 september 2023 11:17 - Laatste update: 11:41

Jessica Hawkins heeft haar eerste kilometers gemaakt in een Formule 1-auto. De ambassadeur van Aston Martin is daarmee de eerste vrouwelijke coureur in de koningsklasse in bijna vijf jaar tijd.

Hawkins sleepte een nationaal kartkampioenschap binnen in het Verenigd Koninkrijk, voordat ze in 2015 haar voltijds debuut in de autosport maakte. Ze kwam in de MSA Formula terecht, de klasse die we tegenwoordig kennen als het Britse Formule 4-kampioenschap. Ze maakte al gauw de overstap naar de toerwagens en werd vice-kampioen in de Mini Challenge in 2017. De W Series opende de deur echter om een terugkeer te maken in de formulewagens en ze behaalde een podium in Miami in 2022. Datzelfde seizoen won ze ook een race in het TCR UK-kampioenschap. Het 28-jarige talent is daarnaast een stuntrijder en werkte aan projecten als The Fast and The Furious en James Bond. Ook heeft Hawkins het record voor het snelst accelereren van 0 naar 100 mijl per uur op een grasmaaier in handen.

Eerste vrouwelijke F1-coureur sinds 2018

Aston Martin kondigde in mei 2021 Hawkins aan als Driver Ambassador voor de Britse renstal. Ze ging vanaf 2022 aan de slag in de simulator in de fabriek op Silverstone. Op die manier kon ze zich zo goed mogelijk voorbereiden voor haar debuut achter het stuur van een echte Formule 1-auto. Op donderdag 21 september kwam haar droom uit: ze reed 26 ronden in de AMR21-bolide van Aston Martin op de Hungaroring. Ze deelde de auto die dag met reservecoureur Felipe Drugovich. Hawkins is de eerste vrouwelijke coureur in een Formule 1-auto sinds Tatiana Calderón 100 kilometer aflegde op de donderdag voor de Mexicaanse Grand Prix van 2018 voor Sauber-Alfa Romeo. Ze zal in 2024 Aston Martin vertegenwoordigen in de F1 Academy.

Andere vrouwen inspireren

"Ik wil iedereen bij Aston Martin bedanken voor het vertrouwen in mij, het geloven in mij, en om mij deze kans te bieden," vertelde Hawkins na de test in Hongarije. "Het heeft me bloed, zweet en tranen gekost om dit te bereiken. Toen ik voor het eerst over deze mogelijkheid hoorde, kon ik het nauwelijks geloven. Ik heb het maanden geheim moeten houden - en dat was behoorlijk lastig! Maar het is het absoluut waard geweest en het heeft me echt waardevolle inzicht gegeven. Niets is te vergelijken met de acceleratie en het remmen van een Formule 1-auto en na het zien van de telemetrie ben ik ontzettend trots op mijn prestaties. De AMR21 mogen besturen was een droom die uitkwam voor mij en eentje waar ik al lang voor klaarstond. Ik zal blijven pushen voor meer en, in dit proces, wil ik andere vrouwen inspireren en hen laten weten dat ze hoe dan ook hun droom moeten volgen."