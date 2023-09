Lars Leeftink

Zaterdag 23 september 2023

Fernando Alonso en Aston Martin bevinden zich in een vormcrisis, zeker ten opzichte van de eerste paar races van 2023 in de Formule 1. Ook in Japan verloopt het weekend weer moeizaam voor Alonso en zijn team, tot ongenoegen van Alonso zelf.

Alonso kon zaterdagochtend (Nederlandse tijd) nipt in Q3 komen, maar kwam vervolgens niet verder dan P10. Na afloop spreekt een ontevreden Alonso met Sky Sports F1. Alonso is vooral van mening dat het zorgwekkend is dat er niet meer snelheid uit de auto te halen was. "Het was moeilijk om nog meer pace te vinden. Ik heb het maximale uit mijn rondes gehaald en ik ben blij dat ik mijn reeks in Q3 heb voort kunnen zetten."

Wisselvalligheid Aston Martin

Daar waar Aston Martin en Alonso tijdens de eerste paar races indruk maakte, is hun plek voorin nu ingenomen door McLaren. Ondertussen heeft Aston Martin ook te maken met Ferrari en Mercedes. Alonso ziet ook dat de snelheid van de auto zowel op zaterdag als op zondag afhankelijk is van de baan en de setup van de auto. "Van circuit tot circuit veranderen de prestatieniveaus steeds, op papier wisten we dat het vandaag uitdagend zou zijn."

Alonso over zondag

Door het resultaat van Alonso zal hij zondagochtend om 07:00 uur Nederlandse tijd vanaf P10 aan de race beginnen. De Spanjaard heeft Yuki Tsunoda naast zich op P9 en George Russell voor zich op P8. "Het gaat een interessante racedag worden, maar we zijn optimistisch om goede punten te halen. Normaal zijn we beter in de race, dus laten we zien wat we kunnen doen", aldus Alonso, die dit seizoen al vaak op het podium heeft gestaan.