Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, zag Max Verstappen tijdens de kwalificatie voor de Formule 1 Grand Prix van Japan twee uitstekende rondjes rijden om pole position te veroveren. Volgens Marko zat Verstappen het weekend in Singapore nog 'dwars', iets wat zaterdag het beste uit de Nederlander haalde. Toch is de Oostenrijker op zijn hoede voor zondag.

In gesprek met ORF laat Marko weten onder de indruk te zijn van de twee rondjes die Verstappen reed in Q3 op Suzuka om de twee auto's van McLaren op een flinke achterstand te zetten. "Het is ongelooflijk wat voor ronde Max daar reed. Vijf tienden sneller, en McLaren heeft een betere auto in de snelle bochten. Toch had Max de beste tijd in sector één. Hij was het hele weekend heel gemotiveerd. Singapore zat hem dwars: niet alleen de prestaties, maar ook het commentaar. Hier laat hij zien dat hij nu al de snelste en de beste is.”

Start belangrijk

Volgens Marko gaat de start zondag in Japan voor Verstappen erg belangrijk zijn om P1 te behouden en vervolgens op eigen tempo weg te kunnen rijden van de auto's van McLaren en Ferrari en banden te kunnen sparen. "Ik hoop dat we goed wegkomen bij de start en de leiding behouden, dan kan Max zijn tempo op een meer ontspannen manier managen." Verstappen zal Oscar Piastri naast zich hebben, terwijl Lando Norris achter de Nederlander start en Charles Leclerc naast zich heeft.

McLaren

Toch is Marko op zijn hoede. De Oostenrijker weet dat zijn team op zondag meestal de snelste auto heeft, maar ziet toch een uitdager voor Verstappen in Japan: McLaren. "McLaren heeft, als het nog warmer wordt, het voordeel van twee sets harde banden. Wij hebben er maar één. Maar als het een twee-stopper wordt en we liggen voor, dan denk ik dat we dat winnen. De bandenslijtage is echter extreem hoog, dus het zal zeker moeilijk worden om het te redden met twee stops.”