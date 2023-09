Jeen Grievink

Dinsdag 26 september 2023 08:33 - Laatste update: 08:40

Red Bull Racing veroverde tijdens de Grand Prix van Japan de constructeurstitel, maar ook de coureurstitel is in theorie al veiliggesteld. Het is dan ook een seizoen met een dikke gouden rand. Het gaat zelfs zo goed, dat teambaas Christian Horner alvast waarschuwt richting volgend jaar. Volgens hem is het onmogelijk om het in 2024 nog beter te doen.

Het hele seizoen, met uitzondering van Singapore, wordt gedomineerd door Red Bull. Met name Max Verstappen is onverslaanbaar gebleken. Hij wist zelfs het record van Sebastian Vettel te verbreken als coureur met de meeste opeenvolgende overwinningen ooit. In Japan stelde Red Bull de constructeurstitel veilig, maar in theorie ook de coureurstitel. Op papier zou alleen Sergio Pérez er nog met de titel vandoor kunnen gaan. Het coureurskampioenschap wordt dus sowieso gewonnen door een rijder van Red Bull, al twijfelt natuurlijk niemand er aan dat deze prijs ten prooi valt aan Verstappen. Drie punten in Qatar zijn voor de Nederlander voldoende om zijn derde wereldtitel binnen te halen.

Artikel gaat verder onder video

Onmogelijk om beter seizoen te draaien dan 2023

Horner omschrijft het 2023-seizoen als "een gouden moment voor het team". Volgens de Britse teamchef is het onmogelijk om het nog beter te doen, waarmee hij ook alvast een kleine waarschuwing richting volgend jaar afgeeft. Horner denkt dat het simpelweg niet mogelijk gaat zijn komend jaar nog betere prestaties op het asfalt te leggen. "Ik denk dat het onmogelijk is om het beter te doen dan hoe we het dit jaar aan het doen zijn", zo vertelt hij aan de media. De Red Bull-teambaas ziet dat zijn renstal "op een golf" zit en wil daar natuurlijk zo lang mogelijk op blijven zitten.

Pikorde in Formule 1 kan snel veranderen

"Maar de Formule 1 is een wereld waarin dingen snel kunnen veranderen. Teams kunnen snel omhoog en omlaag gaan in de pikorde", aldus Horner, die daarbij wijst naar McLaren, Ferrari en Mercedes. "Deze week was McLaren het tweede team, volgende week is Ferrari dat misschien en die week erop zou het weer Mercedes kunnen zijn."