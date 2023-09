Brian Van Hinthum

Dinsdag 26 september 2023 09:55

Sergio Pérez is niet bezig aan zijn makkelijkste seizoen in de Formule 1 en de Mexicaan krijgt over het algemeen een hoop kritiek te verduren. In Japan was het vader Antonio Pérez die nog maar eens in de bres sprong voor zijn zoon en - zoals we van hem gewend zijn - een aantal opmerkelijke statements losliet.

Pérez leek nog wel uitstekend aan het nieuwe Formule 1-seizoen te beginnen met twee overwinningen in de eerste vier races en de Mexicaanse coureur nam dan ook snel termen als 'kampioenschapsrace' in de mond. Hoe verder het seizoen verliep, hoe meer de teamgenoot van Max Verstappen in de problemen kwam. Na de Grand Prix van Miami leek Pérez definitief het vertrouwen kwijt te raken na de verplettering door Verstappen en vanaf dat moment ging het bergafwaarts.

Solide coureur

Ook in Japan ging het eigenlijk weer aan alle kanten mis met crashes, straffen en uiteindelijk een DNF. Voorafgaand aan het dramatische weekend in Suzuka deed de vader van de Mexicaan bij Esto.com maar weer eens een goed woordje voor zijn zoon. "Vandaag de dag is Sergio Pérez de meest solide coureur in de Formule 1. Kijk naar hoeveel fans hij heeft over de hele wereld. Hoeveel Mexicaanse vlaggen zie je in Japan? Hij is de enige Latijns-Amerikaanse coureur. Voeg daarbij toe hoeveel fans hij heeft. Elk merk ter wereld zou blij zijn met een Checo Pérez."

RB19 voor Verstappen ontwikkeld

Vervolgens gaat het weer eens over de kant waar de Red Bull-wagens op ontwikkeld worden en stipt hij het nadeel voor zijn zoon aan na het moeilijke weekend in Singapore: "Ze hadden het lastig met de nieuwe vloer en waren de grip van de banden aan het testen waar ze volgend jaar mee gaan rijden. Deze band was niet heel gunstig voor Red Bull. Checo zal blijven vechten. De auto is ontwikkeld voor Max. Hij rijdt met alle grip aan de voorkant, terwijl Checo het gewend is om met alle grip aan de achterkant te rijden", besluit hij.