Remy Ramjiawan

Dinsdag 26 september 2023 20:16 - Laatste update: 20:56

Nu Sergio Pérez alleen nog een rekenkundige kans op de wereldtitel heeft, wijst hij naar zijn enige andere doel van het 2023-seizoen: het winnen van de Grand Prix van Mexico. Daarvoor zal hij hoogstwaarschijnlijk de strijd aan moeten gaan met teamgenoot Max Verstappen, waarvan hij geen cadeautjes verwacht.

Voor Pérez is het 2023-seizoen er eentje van vallen en opstaan. Zo begon 'Checo' ijzersterk aan het seizoen, waarin hij toch al twee zeges heeft weten te pakken. In Djedda was hij uiteindelijk als eerste over de streep en ook in Bakoe zag hij als eerste de zwart-wit geblokte vlag. Na die periode heeft Pérez zijn titelaspiraties uitgesproken, maar ging het met de prestaties bergafwaarts. Nu de titel er niet meer inzit, richt hij zich bij De Limburger op dat andere doel van 2023, de zege pakken op het Autódromo Hermanos Rodríguez.

Druk tijdens thuisrace

Van Verstappen werd verwacht dat hij wel 'eventjes' zou winnen in Zandvoort en die druk ligt in Mexico op de schouders van 'Checo'. "Op wereldkampioen worden na is het mijn grootste droom: een overwinning in Mexico. Dat betekent alles voor me. Het is ieder jaar weer een uitputtingsslag, die thuisrace en een week eerder de GP in Austin. Er komt heel veel op me af rondom die races, maar zodra het vizier dichtgaat ligt mijn focus op het racen", zo legt hij uit. In 2022 kwam Pérez in Mexico als derde over de streep en dus zal er dit seizoen een schepje bovenop moeten.

'Wil het op eigen kracht doen'

Voor Pérez is het dus cruciaal om de race in Mexico te winnen, wil hij zijn eigen seizoen nog wat glans geven. Daarvoor zal hij toch moeten gaan afrekenen met zijn teamgenoot, waar hij geen cadeautjes van verwacht, maar ook niet wil. "Ik ga er alles aan doen om in Mexico te winnen. Of ik Verstappen ga vragen of hij me daar laat winnen? Nee. Anders zou die overwinning niks voor me betekenen. Ik wil het op eigen kracht doen."