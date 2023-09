Remy Ramjiawan

26 september 2023

Volgens de 92-jarige Bernie Ecclestone is de huidige eigenaar van de Formule 1 - Liberty Media - wel heel erg gefixeerd op de centjes. Inmiddels telt de kalender zo'n 23 races, daar waar de voormalig eigenaar van de sport twintig Grands Prix eigenlijk al wat veel vond.

Ecclestone was in de jaren zeventig in de Formule 1 gekomen als zakelijke partner van het team van Brabham. Samen met Frank Williams, Colin Chapman, Teddy Mayer, Ken Tyrrell, en Max Mosley maakte hij zich hard voor de commerciële rechten van de sport, want dat kon in zijn ogen nog een stuk beter worden geëxploiteerd. Door Ecclestone is de zogeheten Concorde Agreement ontstaan. Daarin zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder de teams deelnemen aan de races en hoe de televisie-inkomsten en het prijzengeld worden verdeeld.

Liberty Media denkt aan dollars

Eind 2016 verkocht Ecclestone de commerciële rechten van de Formule 1 aan Liberty Media voor zo'n acht miljard dollar. De Amerikaanse partij heeft lucratieve tienjarige deals gesloten met diverse organisatoren en Ecclestone wijst bij Daily Mail naar die 'commerciële' houding. "Ik begrijp de commerciële mensen wel, want ze kunnen zeggen dat ze langetermijncontracten tekenen en dat levert het bedrijf waarvoor ze werken, blijkbaar veel meer geld op. Dus wat ze doen is op dit moment - commercieel gezien - honderd procent goed voor ze", zo wijst hij naar de deals.

Toch heeft Ecclestone in zijn tijd als Formule 1-baas ook de kans gehad om de kalender substantieel uit te bouwen, maar daar wilde hij niet aan beginnen. "Mijn mening is dat achttien races genoeg is. We hebben er twintig gedaan en ik dacht vaak dat dat een beetje te veel was. Want je moet aan de teams denken. Binnenkort moeten ze dubbel zoveel personeel aannemen. Met 22 of 23 races zullen er te veel scheidingen zijn. Het is een kwestie van wanneer."

Kritiek op aanpak Liberty Media

Onder leiding van Liberty Media is de sport enorm gegroeid in de Verenigde Staten en dat lukte Ecclestone in zijn periode niet. Hij wijst echter wel naar een hele andere aanpak bij de huidige eigenaar van de sport. "Ik denk dat hij [Stefano Domenicali red.] zich een beetje meer bewust is van wat de mensen in Amerika [Liberty Media red.] denken. Ik denk dat je dat kunt zien aan de races in Amerika die ze doen - wat ik compleet gestoord vind. Die in Miami - de manier waarop ze die organiseerden was waanzinnig, ze probeerden Amerikaans te zijn in plaats van de manier waarop ik het deed. Ik probeerde puur Formule 1 te brengen zoals het was, in plaats van zoals het zou kunnen zijn."

Valkuil Netflix

In 2023 horen we vaker dan ooit dat de sport entertainment moet zijn en dat een dominantie, zoals we die dit jaar zien bij Max Verstappen, saai kan overkomen. "Misschien hebben ze helemaal gelijk; misschien had ik het mis door te proberen het meer Formule 1 te houden. Ik kijk naar elke training en elke race en ik denk: "Mijn God, proberen we Formule 1 te laten zien of proberen we andere dingen te laten zien? Netflix heeft ze een beetje gevangen en ze volgen dat een beetje te veel. Netflix zit in de entertainmentbusiness zolang het hen uitkomt. Het is niet zoals onze oude omroepen die altijd bij ons zijn geweest."