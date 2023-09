Red Bull staat voor flinke puzzel voor stoeltje naast Verstappen

Lars Leeftink

Dinsdag 26 september 2023 17:16 - Laatste update: 17:27

Max Verstappen kan met enige zekerheid voor de komende seizoenen ingevuld worden als coureur van Red Bull Racing, waardoor het team zich over een kopman geen zorgen hoeft te maken. De vraag die rest is vooral hoe het, zeker vanaf 2025, om wil gaan met het tweede stoeltje bij Red Bull, de stoeltjes bij AlphaTauri en alle coureurs die het momenteel in de gelederen heeft. Het Silly Season van 2024 gaat daarin doorslaggevend zijn.

Het is voor Christian Horner, Helmut Marko en hun team een flinke uitdaging om iedereen tevreden te houden. Dit seizoen rijden Verstappen en Sergio Pérez, net zoals de voorgaande twee seizoenen, bij Red Bull Racing. De kans dat dit in 2024 ook zo gaat zijn, lijkt vrij groot te zijn gezien het contract van de Mexicaan tot eind 2024 en het feit dat hij wel gewoon tweede lijkt te gaan worden in het wereldkampioenschap. Bij AlphaTauri zijn Yuki Tsunoda en Daniel Ricicardo het rijdersduo van dit seizoen en volgend seizoen. Daarmee lijkt de puzzel voor 2024 opgelost te zijn, maar na dat seizoen moet Red Bull belangrijke beslissingen gaan maken.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wie pakt het laatste stoeltje in de Formule 1 voor het seizoen 2024?

2024

Zoals gezegd zijn de vier stoeltjes van Red Bull/AlphaTauri voor 2024 nu ingevuld, er vanuit gaande dat Pérez ook in 2024 gewoon teamgenoot van Verstappen is en Red Bull niet besluit zich niet aan het contract van de Mexicaan te houden. Het belangrijkste voor 2024, naast het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs, is een nieuwe teamnaam en sponsor vinden voor AlphaTauri en ervoor zorgen dat het nieuwe bestuur goed georganiseerd gaat worden.

Laurent Mekies wordt de nieuwe teambaas van het team, terwijl Peter Bayer al begonnen is als nieuwe CEO van het team. Daar waar Red Bull in 2024 zich zal focussen op wederom beide kampioenschappen winnen en Tsunoda en Ricciardo vooral voor zichzelf zullen rijden om zich te bewijzen richting Red Bull en het tweede stoeltje naast Verstappen, zal het seizoen 2024 bij AlphaTauri na twee matige seizoenen een overgangsjaar worden vol met reorganisatie en een nieuwe identiteit.

De puzzel vanaf 2025

Na het seizoen 2024 zal Red Bull echter behoorlijk wat knopen door moeten gaan hakken als het aankomt op hun coureurs. Daar waar Verstappen ook voor 2025 een zekerheidje lijkt, tenzij het team ineens in 2024 qua prestaties in zou storten, moeten de drie andere stoeltjes nog wel gevuld worden. De kans lijkt, gezien de prestaties van Pérez, groot dat Red Bull in ieder geval andere opties dan de Mexicaan zal overwegen. Pérez zal nog steeds als kanshebber gezien worden, omdat Red Bull met hem als teamgenoot toch twee en tegen die tijd misschien wel drie constructeurskampioenschappen heeft gewonnen.

Uitdagers Pérez bij AlphaTauri

Toch zullen er in 2024 bij AlphaTauri twee coureurs rijden die zichzelf willen bewijzen: Tsunoda en Ricciardo. Ricciardo zal als doel hebben een tweede kans te krijgen als teamgenoot van Verstappen en heeft veel steun binnen Red Bull en de Formule 1, terwijl Tsunoda nu al drie jaar onderdeel is van AlphaTauri en volgend jaar aan zijn vierde seizoen begint. Ook hij zal een stap willen maken en wellicht ergens anders gaan kijken als die kans in 2025 niet komt bij Red Bull.

Toekomst Lawson

Dan is er nog Liam Lawson, die dit jaar als invaller van Ricciardo indrukwekkende dingen laat zien en voor volgend seizoen wederom een reservecoureur is. Toch lijkt ook hij niet heel veel langer te willen wachten op een kans bij Red Bull of AlphaTauri, waardoor Red Bull ook daar een beslissing moet gaan nemen. De kans dat Lawson in 2025 wederom een reservecoureur wil zijn lijkt klein, aangezien hij nu al een beetje door heeft laten schemeren dat hij eigenlijk wel toe is aan een vast stoeltje.

Jeugd

Vervolgens heeft Red Bull ook nog eens enorm veel coureurs die onderdeel zijn van de jeugdopleiding en die nu in de Formule 2 of Formule 3 rijden. Horner en Marko hebben al aangegeven dat Red Bull deze opleiding in gaat korten en qua aantal coureurs kleiner gaat maken, zodat het team zich op de grootste talenten kan focussen. Enzo Fittipaldi, Dennis Hauger, Ayumu Iwasa, Zane Maloney, Jak Crawford en Isack Hadjar rijden momenteel allemaal in de Formule 2, waarbij zeker Iwasa en Hauger al indruk hebben gemaakt. In de Formule 3 heeft het team dan nog Sebastian Montoya en Josep Maria Martí. De kans is vrij groot dat een paar van deze coureurs in 2024 naar een nieuwe opleiding, team of raceklasse moeten gaan zoeken, als de plannen van Red Bull daadwerkelijk door zouden gaan.

2025 sleutelseizoen

2025 lijkt, zo vlak voor de nieuwe motorreglementen van 2026, een sleutelseizoen te zijn voor de contracten van de coureurs. Momenteel hebben maar zes coureurs een contract voor 2025 of langer: beide coureurs van Mercedes en McLaren, Valtteri Bottas (Alfa Romeo) en Max Verstappen (eind 2028). De andere coureurs leven nog allemaal in onzekerheid, waardoor er dus voor alle huidige Red Bull-coureurs mogelijkheden liggen. Tsunoda zou bijvoorbeeld best naar Aston Martin kunnen gaan richting het nieuwe tijdperk in de Formule 1, gezien zijn band met Honda. Ricciardo zal, als hij geen kans bij Red Bull krijgt in 2025, ook naar een team willen waar winnen mogelijk is. Ook de interesse in Lawson zal tijdens het Silly Season van 2024 voor het seizoen 2025 alleen maar groter worden, aangezien meer dan de helft van de teams dus voor het seizoen 2025 nog geen coureurs heeft.

Conclusie

De conclusie voor Red Bull Racing is dat het team zich op de korte termijn geen zorgen hoeft te maken. Alle stoeltjes voor 2024 zijn ingevuld, het team doet het goed en zal in 2024 ook weer favoriet zijn voor beide kampioenschappen. Nadat de herorganisatie bij het zusterteam van Red Bull (nu nog AlphaTauri) in 2024 voltooid is en de jeugdopleiding kleiner is gemaakt, zal Silly Season in 2024 voor Red Bull een periode zijn waarin Red Bull knopen moet doorhakken. Gaat het door met Pérez naast Verstappen, of kiest het voor Ricciardo, Tsunoda of iemand van buitenaf (Alex Albon, Lando Norris). Kan het team Tsunoda, Lawson en Ricciardo behouden voor 2025, of waaien deze coureurs uit naar andere teams? Vragen die volgend jaar rond deze tijd waarschijnlijk wel beantwoordt zullen zijn, maar voor nu nog een grote puzzel wordt die nog verre van compleet is.