Hamilton twijfelt over behalen achtste titel, 'Liberty Media wil af van FIA-president' | GPFans Recap

Maandag 30 januari 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Formule 1 ontwaakt langzaam maar zeker uit de winterslaap, met de presentatie van de livery van Haas op dinsdag. Er kwam daarnaast ook het één en ander naar buiten qua nieuws. Zo zou het rommelen tussen Liberty Media en FIA-president Mohammed Ben Sulayem. De commerciële rechtenhouder van de sport, ziet de Arabier naar verluidt graag vertrekken en heeft al een opvolger klaarstaan. Lewis Hamilton is nog altijd op jacht naar wereldtitel nummer acht, maar hij twijfelt of dit nog wel realistisch is en het gewicht van de huidige Formule 1-auto zou worden verlaagd, maar dat is volgens het Duitse Auto, Motor und Sport toch weer van tafel geveegd. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

'Liberty Media wil af van FIA-president Ben Sulayem, opvolger staat al klaar'

Liberty Media, het massamediabedrijf dat de eigendomsrechten van de Formule 1 in handen heeft, wil naar verluidt af van FIA-president Mohammed Ben Sulayem. Er zou zelfs al een vervanger klaar staan, aldus het Duitse Sport1. Hele artikel lezen? Klik hier

Leclerc: in 2023 van kanshebber naar wereldkampioen en opvolger van Verstappen?

Charles Leclerc heeft een lange weg afgelegd richting de top van de Formule 1, maar is nog steeds maar 25 jaar en wordt eind dit jaar pas 26. Vorig jaar kon de Monegask al een beetje meedoen om de titel. Gaat het in 2023 dan echt gebeuren? Hele artikel lezen? Klik hier

Wat kunnen we mogelijk verwachten van de autolancering van Red Bull Racing?

Red Bull Racing trekt op vrijdag 3 februari het doek van een eerste versie van de RB19, de wagen waarmee Max Verstappen en Sergio Pérez aankomend Formule 1-seizoen jacht gaan maken op het wereldkampioenschap. Maar wat kunnen we allemaal verwachten van dit evenement? Hele artikel lezen? Klik hier

'Streep door geplande verlaging van minimumgewicht voor 2023'

Het minimumgewicht van de Formule 1-auto's, iets wat sinds de nieuwe reglementen van 2022 een groot discussiepunt is in de sport, gaat geen verlaging krijgen. Het was de bedoeling dat dit wel ging gebeuren, maar er lijkt nu toch voor 2023 een streep door te gaan. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton heeft twijfels over behalen achtste wereldtitel: 'Ben ik wel goed genoeg?'

Lewis Hamilton zou maar wat graag het alleenrecht hebben als coureur met de meeste wereldtitels ooit in de Formule 1. Momenteel telt zijn prijzenkast zeven kampioenstrofeeën en hiermee staat hij op gelijke hoogte met legende Michael Schumacher. Maar de klok begint te tikken; is er nog voldoende tijd om de broodnodige achtste titel binnen te slepen? Hele artikel lezen? Klik hier

