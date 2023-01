Jan Bolscher

Red Bull Racing trekt op vrijdag 3 februari het doek van een eerste versie van de RB19, de wagen waarmee Max Verstappen en Sergio Pérez aankomend Formule 1-seizoen jacht gaan maken op het wereldkampioenschap. Maar wat kunnen we allemaal verwachten van dit evenement?

De maand februari staat inmiddels voor de deur, en dat betekent dat we qua winterstop het ergste achter de rug hebben. De komende vier weken zitten namelijk volgepropt met onder andere autolanceringen, seizoen vijf van Drive to Survive en natuurlijk de testdagen in Bahrein. Het feest begint aanstaande woensdag. Dan presenteert Haas als eerste team de auto voor het Formule 1-seizoen van 2023. Red Bull Racing volgt twee dagen later, maar bij de Oostenrijkse grootmacht is het nog maar even de vraag of de lancering aan de hoge verwachtingen voldoet.

Teleurstellende launch

Afgelopen jaar was de lancering van de RB18 voor veel fans namelijk een behoorlijke tegenvaller. De mate waarin de teams uitpakken met de presentatie verschilt sowieso per jaar en is vaak afhankelijk van of er bijvoorbeeld grote veranderingen qua sponsoren enzovoort zijn geweest, maar in 2022 hield Red Bull Racing het wel erg minimaal. De formatie uit Milton Keynes publiceerde alleen wat computergegenereerde foto's van een zeer standaard model van de auto op social media, waarop alleen de nieuwe livery te zien was. Het is niet iets nieuws dat de teams de lancering soms vooral gebruiken om de livery ten toon te stellen op een versimpeld model van de nieuwe auto, maar vaak is er toch op z'n minst een fysieke wagen aanwezig.

Met de RB19 lijkt Red Bull Racing - met de nadruk op lijkt - groter uit te gaan pakken. Op moment van schrijven is dit echter nog giswerk, want de constructeurkampioen van 2022 heeft nog vrijwel geen details prijsgegeven. Er is alleen officieel naar buiten gebracht dat de lancering plaats zal vinden in New York, maar dat was genoeg om de wenkbrauwen enigszins te doen fronzen. Het Formule 1-team van Red Bull heeft namelijk geen banden met de Verenigde Staten op het gebied van belangrijke partners of sponsoren, wat doet vermoeden dat er misschien meer dan alleen een auto wordt gepresenteerd.

De presentatie van de RB18

Grote aankondiging?

De afgelopen dagen doen dan ook de geruchten de ronde dat er een aantal kopstukken van de nieuwe motorleverancier van Red Bull Racing voor vanaf 2026 aanwezig zullen zijn. Formule 1-journalist Vincenzo Landino zei daarover: "Red Bull heeft de lancering van hun livery gepland op 3 februari in New York City. Ik heb van enkele van mijn contacten vernomen dat Ford op dezelfde datum enkele contentmakers en influencers naar NYC stuurt. Toeval? Ik denk het niet. Ik zeg het hier als eerste: Red Bull Ford wordt aangekondigd bij de lancering van de Red Bull-livery in New York City aanstaande vrijdag", klonk het.

Maar naast de eventuele aankondiging van een nieuwe samenwerking, is er nog een reden om de autolancering aanstaande vrijdag in de gaten te houden. Red Bull Racing heeft via social media namelijk - en ook dit is niet per se iets nieuws - gehint op een nieuwe livery. De renstal plaatste afgelopen vrijdag een foto op social media van wat lijkt een model van de nieuwe auto, met een grotendeels witte livery. De tekst luidde: "2023, een blank canvas." Hierna werd er natuurlijk - precies zoals Red Bull Racing hoopt - flink over de nieuwe auto gespeculeerd en of de renstal voor het eerst sinds haar debuut in de sport in 2005 voor een volledig andere livery zou gaan.

2023 👉 A blank canvas 🎨 pic.twitter.com/u8miBUSCwu — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 27, 2023

Tijdelijke livery?

Het team houdt zich sinds de overname van Jaguar namelijk traditiegetrouw vast aan een grotendeels blauwe auto met rode en oranje tinten. Mocht er aanstaande vrijdag inderdaad een samenwerking met Ford of een andere grote verandering aangekondigd worden, heeft dit mogelijk ook een grote verandering in de kleurensamenstelling tot gevolgd. Tot 2026 loopt er echter op de achtergrond nog een samenwerking met Honda, waardoor dit niet heel waarschijnlijk lijkt.

Het zou ook goed kunnen dat Red Bull Racing er opnieuw voor kiest om de auto in een tijdelijke - en vaak hele gave - te steken. De Oostenrijkse grootmacht verreed in 2015, 2018 en 2019 een aantal shakedowns in een tijdelijk camouflerend jasje. Dit met als reden dat het de concurrentie ervan zou weerhouden belangrijke details te ontdekken, al is het natuurlijk vooral marketing technisch een goede zet. Tijdens de testdagen verscheen de auto destijds vervolgens steeds wel in de daadwerkelijke livery. Misschien heeft Red Bull Racing opnieuw een gecamoufleerde verrassing in petto?

Red Bull shakedown livery in 2018

