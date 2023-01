Jeen Grievink

Maandag 30 januari 2023 15:54 - Laatste update: 15:59

Lewis Hamilton zou maar wat graag het alleenrecht hebben als coureur met de meeste wereldtitels ooit in de Formule 1. Momenteel telt zijn prijzenkast zeven kampioenstrofeeën en hiermee staat hij op gelijke hoogte met legende Michael Schumacher. Maar de klok begint te tikken; is er nog voldoende tijd om de broodnodige achtste titel binnen te slepen?

Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden, maar amper twee jaar terug was Hamilton dé te kloppen coureur op de grid van de koningsklasse. Samen met broodheer Mercedes domineerde hij seizoenenlang het coureurs- en constructeurskampioenschap. Daar kwam echter een einde aan toen Max Verstappen in 2021 voor het eerst iets terugdeed door de coureurstitel voor zijn neus weg te kapen. Afgelopen jaar deed de Nederlander dit opnieuw en wist Red Bull Racing ook beslag te leggen op het constructeurskampioenschap. Dit jaar zal Hamilton moeten terugslaan, wil hij zijn droom op een achtste wereldtitel in leven houden. De tijd tikt immers door en Hamilton blies begin januari alweer 38 kaarsjes uit. Gelooft hij zelf nog in zijn kansen?

Hamilton twijfelt soms aan zichzelf

Heeft Hamilton het nog in zich om Verstappen van zich af te schudden en die felbegeerde achtste titel te pakken, die hem de meest succesvolle coureur ooit zal maken in de historie van de sport? "Er zijn dagen dat ik het gevoel heb dat ik niet genoeg ben, er zijn dagen waarop ik niet voel dat ik goed genoeg ben", zo zegt de coureur uit Stevenage er zelf over bij de Jay Shetty-podcast. "Mensen kunnen dan wel zeggen 'Ja, maar je hebt zeven wereldtitels gewonnen', maar toch zijn er dagen waarop ik mezelf afvraag: heb je het nog steeds in je, kun je nog steeds de beste zijn? Ik voer dat gesprek vaak met mezelf."

Steun van vader Anthony

Wanneer de twijfel bij Hamilton toeslaat, is daar gelukkig zijn vader Anthony om hem er weer bovenop te helpen. "Soms zeg ik iets dat niet erg positief is en dan is hij diegene die zegt 'je kunt dit, geloof in jezelf'." Hamilton zal echter, wil hij weer de strijd aan kunnen gaan met Verstappen, wel het juiste materiaal voorgeschoteld moeten krijgen van Mercedes. Afgelopen jaar slaagde de renstal van teambaas Toto Wolff er niet in om een competitieve kampioensbolide op de grid te zetten.

