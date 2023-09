Verstappen zag drama Singapore aankomen, Pérez boos door uitblijven Hamilton-straf | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 18 september 2023 22:00

In onze nieuwste GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het beste Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest spraakmakende onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen slechts twee minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De maandag na een Grand Prix valt er natuurlijk genoeg na te bespreken over de dag vooraf en ook na de Grand Prix van Singapore viel er natuurlijk genoeg te zeggen en schrijven na het prachtige weekend van Carlos Sainz. De man uit Spanje sleepte de eerste Ferrari-zege van het seizoen binnen in Marina Bay. Max Verstappen accepteerde wat er gebeurd is in Azië en wist dat deze dag zou komen, terwijl Sergio Pérez nog met frustraties liep vanwege Lewis Hamilton.

Red Bull heeft goede kans om in Japan constructeurskampioenschap te beslissen

Red Bull Racing heeft goede papieren om het Formule 1-kampioenschap voor de teams aankomend weekend in Japan definitief te beslissen. Er hoeft slechts één punt meer gescoord te worden dan Mercedes. Na de Grand Prix van Japan van aanstaande zondag zijn er nog maximaal 309 punten te verdienen in de resterende zes races van het seizoen, wat betekent dat de formatie uit Milton Keynes voor de zesde keer beslag legt op het constructeurskampioenschap als er aanstaande zondag op Suzuka één punt meer wordt gescoord dan de Duitse grootmacht. Hele artikel lezen? Klik hier!

Verstappen na Singapore: "Het is oké, ik wist dat deze dag zou komen"

Max Verstappen is niet van zijn stuk gebracht door het moeizame weekend dat hij en zijn team kenden in Singapore. De Nederlander wist naar eigen zeggen dat deze dag zou komen en dat is "helemaal oké." "We hadden een goede snelheid en waren ongelukkig met de timing van de safety car. Als dat niet zo was geweest, denk ik dat we ons in een goede positie zouden begeven om vooraan te vechten." Hele artikel lezen? Klik hier!

Windsor informeerde bij Newey over impact strengere regels FIA voor bewegende vleugels

Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsormanager, is van mening dat het niet kwam door de nieuwe controle van de FIA op de bewegende vleugels dat Max Verstappen en Red Bull Racing tijdens de Formule 1 Grand Prix van Singapore niet mee konden doen om de zege. Hier heeft hij namelijk over geïnformeerd bij Adrian Newey. Hele artikel lezen? Klik hier!

Pérez zet vraagtekens bij uitblijven straf Hamilton: "Hij behaalde een voordeel naast de baan"

Sergio Pérez begrijpt naar eigen zeggen niet waarom Lewis Hamilton geen straf heeft gekregen voor zijn inhaalactie op de Red Bull Racing-coureur in ronde 24 van de Grand Prix van Singapore. "Voor mij was het duidelijk dat Lewis heel laat remde, naast de baan raakte en daardoor een voordeel behaalde", vertelt Pérez er zelf over na afloop van de race. "Dat is iets [het uitblijven van een straf voor Hamilton] wat we moeten begrijpen voor de toekomst." Hele artikel lezen? Klik hier!

Exclusief: Technisch directeur Red Bull stipt belangrijk verbeterpunt aan voor 2024-auto

De RB19 van Red Bull Racing is dit seizoen tot voor kort op vrijwel alle vlakken ongenaakbaar gebleken. Technisch directeur Pierre Waché benoemt het belangrijkste verbeterpunt voor 2024. "Het is een hele competitieve auto sinds de start van het seizoen, ik denk dat dát het grote verschil is met eerdere Red Bull-auto’s", vertelde hij in een exclusief interview met GPFans tijdens het Grand Prix-weekend in Monza. Hele artikel lezen? Klik hier!