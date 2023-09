Jan Bolscher

Maandag 18 september 2023 12:21

Sergio Pérez begrijpt naar eigen zeggen niet waarom Lewis Hamilton geen straf heeft gekregen voor zijn inhaalactie op de Red Bull Racing-coureur in ronde 24 van de Grand Prix van Singapore.

Pérez begon als dertiende aan de race op het Marina Bay Street Circuit, nadat hij en zijn team een rampzalige vrijdag en zaterdag kenden. Ook teammaat Max Verstappen startte slechts als elfde, waardoor het duo was verdoemd tot een inhaalrace op een circuit waar inhalen doorgaans erg lastig is. De Mexicaan kwam uiteindelijk als achtste over de streep, ondanks een tijdstraf van vijf seconden voor een incident met Alexander Albon in de slotfase van de race. Verstappen wist zich een weg naar de vijfde plaats te vechten.

Artikel gaat verder onder video

Verdeelde meningen

De nummer twee in het wereldkampioenschap begrijpt echter niet waarom Hamilton zich niet heeft moeten melden bij de wedstrijdleiding, zo vertelt hij na afloop. Pérez werd in ronde 24 ingehaald door de Mercedes-coureur, maar naar eigen zeggen niet op een legale manier. Volgens de 33-jarige coureur remde Hamilton te laat, waardoor hij de bocht afsneed en zo een voordeel haalde. Onder commentatoren en analisten waren de meningen na afloop verdeeld. De een vond dat Pérez zelf meer ruimte had moeten geven, de ander kon zich vinden in de vraagtekens van de Mexicaan.

Iets om naar te kijken

"Voor mij was het duidelijk dat Lewis heel laat remde, naast de baan raakte en daardoor een voordeel behaalde", vertelt Pérez er zelf over na afloop van de race. "Dat is iets [het uitblijven van een straf voor Hamilton] wat we moeten begrijpen voor de toekomst." Pérez staat momenteel met 223 punten op de tweede plaats in het wereldkampioenschap. Hamilton bekleedt met 180 punten de derde stek.