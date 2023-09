Lars Leeftink

Maandag 18 september 2023 10:55 - Laatste update: 10:59

Peter Windsor, voormalig Formule 1-team en sponsormanager, is van mening dat het niet kwam door de nieuwe controle van de FIA op de bewegende vleugels dat Max Verstappen en Red Bull Racing tijdens de Formule 1 Grand Prix van Singapore niet mee konden doen om de zege. Hier heeft hij namelijk over geïnformeerd bij Adrian Newey.

Voorafgaand aan het raceweekend in Singapore hadden veel teams dit weekend aangewezen als weekend waarin de reeks van Verstappen en Red Bull doorbroken kon worden. Dit bleek ook zo te zijn, want zowel op zaterdag als op zondag was de auto van Red Bull totaal niet in vorm. Verstappen kwalificeerde zich als elfde, terwijl Sergio Pérez dertiende eindigde. Tijdens de race ging het iets beter, maar verder dan P5 (Verstappen) en P8 (Pérez) kwamen ze niet. Carlos Sainz won de race, voor Lando Norris en Lewis Hamilton.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Internationale media over einde zegereeks Verstappen: "Meesterwerk van Ferrari"

Race Verstappen

In zijn video op YouTube analyseert Windsor de race van Verstappen, die vanaf P11 uiteindelijk naar P5 zou rijden en de race begon op de harde band. “Hij moest op een andere strategie zitten dan de anderen, want dat was de enige manier om nog iets van een goed resultaat te halen. Hij moest dan voorspellen wat de rest zou doen, en dat was niet makkelijk, want iedereen zou waarschijnlijk starten op de mediums. Verstappen ging gewoon voor de harde band en gooide zichzelf daarmee in het diepe. Het was de logische keuze, want hij kwam toch vast te zitten in het middenveld.”

Flexibele vleugels

Veel mensen suggereerden na zaterdag en zondag dat de nieuwe controle van de FIA op bewegende vleugels de reden was dat Verstappen samen met Red Bull het lastig had in Singapore. Verstappen gaf zelf al aan dat er een andere reden was voor de matige kwalificatie op zaterdag. Windsor sprak met Newey, de ontwerper van de succesvolle RB19. "Hij keek me aan alsof ik gek was en zei: ‘Nee natuurlijk niet. We hebben een fantastische fase gehad, maar dit is gewoon een minder weekend’. Het was gewoon een kwestie van bepaalde dingen in de set-up die niet klopten, zoals de hoogte, enzovoort.” Daarmee bevestigt Windsor wat Newey afgelopen weekend al zei tegenover Viaplay.