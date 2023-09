Jan Bolscher

Maandag 18 september 2023 09:39

Max Verstappen is niet van zijn stuk gebracht door het moeizame weekend dat hij en zijn team kenden in Singapore. De Nederlander wist naar eigen zeggen dat deze dag zou komen en dat is "helemaal oké."

Red Bull Racing en Verstappen zijn beiden bezig aan een zeer dominant seizoen in de Formule 1. De formatie uit Milton Keynes wist de eerste veertien races van het jaar stuk voor stuk te winnen, waarbij het twaalf keer de Nederlander was die als eerste over de streep kwam. Tien keer deed hij dit zelfs achtereenvolgend. In Singapore kwam deze reeks echter tot een abrupt eind. Verstappen en Pérez hadden het direct vanaf vrijdag moeilijk op de straten van Marina Bay en kwamen niet verder dan respectievelijk de elfde en dertiende tijd in de kwalificatie.

Ongelukkige timing

Verstappen wist zich op zondag een weg naar de vijfde plaats te vechten, terwijl zijn teammaat als achtste binnenkwam. Een resultaat waar de Nederlander mee kan leven: "Ik denk dat we hebben gedaan wat we konden", vertelt hij. "We hadden een goede snelheid en waren ongelukkig met de timing van de safety car. Als dat niet zo was geweest, denk ik dat we ons in een goede positie zouden begeven om vooraan te vechten."

Helemaal oké

De Limburger vervolgt: "Het was belangrijk om geen fouten te maken met de strategie en uiteindelijk vermaakte ik me op de mediums. Nu is het doel om volgende week te winnen in Japan. Om iedere race in het seizoen te winnen, moet alles perfect zijn. Ik wist dat deze dag zou komen en dat is helemaal oké. Iedereen ziet hoe dominant we kunnen zijn en ze realiseren zich niet hoe moeilijk dat echt is: we moeten heel veel dingen goed doen."