Redactie

Maandag 18 september 2023 09:07

Red Bull Racing heeft goede papieren om het Formule 1-kampioenschap voor de teams aankomend weekend in Japan definitief te beslissen. Er hoeft slechts één punt meer gescoord te worden dan Mercedes.

De renstal van Max Verstappen en Sergio Pérez is bezig aan een zeer dominant seizoen in de Formule 1. De eerste veertien races werden allemaal op naam van Red Bull Racing geschreven, tot de straten van Marina Bay in Singapore deze reeks een halt toeriepen. Het team had grote moeite met het vinden van de juiste afstellingen voor de auto, waardoor Verstappen en Pérez op zaterdag niet verder kwamen dan respectievelijk de elfde en dertiende tijd in de kwalificatie. Op zondag kwam de Nederlander als vijfde over de streep, zijn collega moest tekenen voor P8.

Grand Prix van Singapore

Een magere buit voor Red Bull Racing, maar door de late uitvalbeurt van George Russell scoorde ook Mercedes niet maximaal. Lewis Hamilton kwam als derde over de streep en bezorgde de Duitse formatie daarmee vijftien punten. Door de zestiende plaats voor Fernando Alonso was dit genoeg voor de zevenvoudig wereldkampioen om met 180 punten de derde plaats in het wereldkampioenschap voor de coureurs over te nemen, maar bij de constructeurs lijkt de strijd niet heel veel langer uitgesteld te kunnen gaan worden.

Red Bull stevent af op zesde constructeurstitel

De voorsprong van Red Bull Racing op Mercedes bedraagt momenteel namelijk 308 punten. Na de Grand Prix van Japan van aanstaande zondag zijn er nog maximaal 309 punten te verdienen in de resterende zes races van het seizoen, wat betekent dat de formatie uit Milton Keynes voor de zesde keer beslag legt op het constructeurskampioenschap als er aanstaande zondag op Suzuka één punt meer wordt gescoord dan de Duitse grootmacht.

Maximaal te verdienen punten na Japan

Zes Grands Prix: 258 punten

Zes snelste raceronden: 6 punten

Drie sprintraceweekenden:45 punten

Totaal: 309 punten