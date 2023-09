Remy Ramjiawan

Woensdag 13 september 2023 15:04 - Laatste update: 16:04

Volgens de voormalig eigenaar van de Formule 1, Bernie Ecclestone, is het Felipe Massa alleen maar te doen om het geld, in de zaak over de wereldtitel van 2008. De Braziliaan is van plan om juridische stappen te zetten tegen de einduitslag van dat seizoen, waarin Lewis Hamilton zijn allereerste wereldtitel wist te pakken.

Naar aanleiding van een interview met Ecclestone, eerder dit jaar, is Massa begonnen zijn strijd. De inmiddels 92-jarige Brit gaf aan dat Crashgate al een stuk langer bekend was bij de leiding van de sport, dan ze destijds lieten doorschijnen. Het was voor Massa het startschot om een poging te doen om de wereldtitel alsnog in zijn handen te krijgen, maar Ecclestone liet vorige maand weten dat hij zich niets meer van dat eerdere interview kon herinneren.

Geld

Volgens Ecclestone is het Massa niet zozeer om de wereldtitel te doen. "Team Massa doet het alleen voor het geld, maar de kans dat dat gebeurt, is nul", zo vertelt de Brit bij het Zwitserse Blick. Massa heeft met zijn juridische team in augustus de eerste stap gezet, door een Letter before claim richting FIA-president Mohammed Ben Sulayem en Formula One Management-CEO Stefano Domenicali te sturen. Daarin was het verwijt dat de beleidsbepalers in 2008 niets hadden gedaan, in een poging om de reputatie van de Formule 1 te beschermen. Voor de geleden reputatieschade, maar ook het mislopen van inkomsten, lijkt Massa dus in te zetten op een vergoeding.

Mercedes en Hamilton hadden meer kans

Toch verwacht Ecclestone dat de zaak geen schijn van kans heeft. De Brit wijst naar andere controversiële momenten, die wellicht wel wat meer kans zouden hebben gehad in de rechtszaal. "Hamilton en Mercedes hadden dan ook naar de rechtbank kunnen stappen voor het niet zo nette einde van het 2021-seizoen in Abu Dhabi", aldus Ecclestone.