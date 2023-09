Vincent Bruins

Zaterdag 9 september 2023 12:08 - Laatste update: 12:12

Mick Schumacher heeft zijn kritiek geuit richting een voormalig werkgever. Nu hij de reservecoureur is van Mercedes heeft hij ondervonden dat Toto Wolff een betere teambaas is dan Guenther Steiner. Deze mening deelde de zoon van zevenvoudig wereldkampioen Michael Schumacher bij Sky Sports Deutschland.

Schumacher werd kampioen in de Europese Formule 3 in 2018 en schreef vervolgens de titel op zijn naam in de FIA Formule 2 in 2020. Datzelfde jaar was hij ook testcoureur voor Alfa Romeo en Haas in de Formule 1 en reed voor beide teams een vrije training. Haas-teambaas Steiner was onder de indruk van zijn prestaties en bood Schumacher een contract aan voor 2021. Aan de auto van dat jaar werd nauwelijks gewerkt en dus werd Haas laatste bij de constructeurs zonder punten. De Amerikaanse renstal was vooral bezig met 2022, omdat nieuwe technische reglementen zouden worden geïntroduceerd. Schumacher mocht nog een seizoen bij Haas blijven.

Artikel gaat verder onder video

Niet op de juiste manier gesteund

In 2022 verdiende Schumacher twaalf punten, terwijl zijn nieuwe ploegmaat Kevin Magnussen 25 punten binnensleepte. De Duitser reed ook erg veel schade en dus werd hij voor dit seizoen vervangen door landgenoot Nico Hülkenberg. Schumacher vertrok naar Mercedes om daar de rol als reservecoureur op zich te nemen. "Ik kan nu zien hoe het eigenlijk moet gebeuren," vertelde hij. Schumacher wilde met die uitspraak Mercedes Motorsport-baas Wolff evenals de teambazen van McLaren en Williams complimenteren en tegelijkertijd Steiner bekritiseren. "Je kan er niet vanuit gaan dat een coureur op zijn best zal presteren, als je hem niet op de juiste manier steunt."

OOK INTERESSANT: Oostenrijkse burgemeester stelt onderzoek in naar mogelijke illegale woningen Wolff

Plan B

Schumacher benadrukte dat hij wel veel over zichzelf heeft geleerd als persoon in zijn tijd bij Haas: "Mensen zullen je nooit de bloemen aanreiken, je moet ze zelf plukken, dat weet ik nu. Ik voel dat ik er klaar voor ben om opnieuw te vechten en te laten zien wat ik echt kan. Veel mensen weten niet eens wat ik kan." Hij blijft wel realistisch over zijn kansje op een zitje in de Formule 1: "Daar zit momenteel weinig beweging in. Veel coureurs liggen al vast of hebben een contract dat pas eind volgend jaar afloopt." Hij praat dagelijks met Wolff over zijn mogelijkheden voor komend seizoen. 'Helaas' is er een 'Plan B', zei Schumacher zonder specifiek te zijn.