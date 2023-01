Red Bull geeft reden voor presentatie in New York, De Vries onthult speciale merchandise | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zaterdag 28 januari 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Zaterdag stonden er een aantal belangrijke races op het programma. Zo is de Race of Champions in Zweden afgetrapt, de 24 uur van Daytona is ook begonnen en Pascal Wehrlein wist de tweede E-Prix in Saoedi-Arabië winnen en is daarmee de nieuwe klassementsleider. Toch is er tussen al dat racespektakel ook nog wat nieuws naar buiten gekomen. Red Bull Racing legt uit waarom het team heeft gekozen voor de teampresentatie in New York en Max Verstappen legt zijn verwachtingen van Nyck de Vries uit.

Artikel gaat verder onder video

Red Bull wil fans uit de VS 'belonen' met presentatie RB19 in New York

Op 3 februari is het zover, Red Bull Racing zal dan in New York de RB19 presenteren, het nieuwe wapenfeit voor het 2023-seizoen. Het in Milton Keynes gevestigde team heeft bewust voor de stad gekozen, want het merk ziet het aantal Amerikaanse fans voor het team enorm toenemen. Hele artikel lezen? Klik hier

Voor welke coureurs wordt het in 2023 erop of eronder in de Formule 1?

Zoals elk jaar is het voor de nodige coureurs op de grid erop of eronder in de Formule 1. Daar waar mannen als Max Verstappen en Lewis Hamilton natuurlijk rustig op hun plek zitten, is het voor een coureur als Mick Schumacher telkens weer op of eronder. Dat kostte de nodige mannen afgelopen jaar de kop, maar wie moet komend seizoen presteren om zijn stoeltje te behouden? Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen spreekt verwachtingen over De Vries uit: "Geen discussie meer mogelijk"

Nyck de Vries voegt zich dit seizoen als tweede Nederlander op de grid in de Formule 1 en voor het eerst sinds lange tijd kunnen we dus twee coureurs uit ons land in één jaar bewonderen. Max Verstappen denkt dat het allemaal wel goed gaat komen met de Friese coureur en hij spreekt zijn verwachtingen voor het debuutseizoen uit. Hele artikel lezen? Klik hier

Dutch Grand Prix reageert op ophef rondom opgestreken coronasubsidies

Vrijdag kwam de berichtgeving naar buiten dat de Dutch Grand Prix tóch coronasteun opgestreken had, terwijl sportief directeur Jan Lammers in een eerder stadium aangaf dat de organisatie van de Nederlandse Formule 1-race geen subsidies kreeg. Men stelt nu echter dat er volledig binnen de lijntjes gewerkt is. Hele artikel lezen? Klik hier

De Vries komt met speciale merchandising voor fans: 'Het gaat niet om het geld'

Nyck de Vries staat aan de vooravond van zijn eerste seizoen in de Formule 1 en de Friese coureur pakt dan de kansen aan om zijn naam als merk neer te zetten via alle aandacht die bij de koningsklasse komt kijken. De Vries start net als veel van zijn collega's een merchandise-lijn, waaruit fans producten met zijn logo en naam kunnen kopen. Hele artikel lezen? Klik hier

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)