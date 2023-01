Brian Van Hinthum

Nyck de Vries voegt zich dit seizoen als tweede Nederlander op de grid in de Formule 1 en voor het eerst sinds lange tijd kunnen we dus twee coureurs uit ons land in één jaar bewonderen. Max Verstappen denkt dat het allemaal wel goed gaat komen met de Friese coureur en hij spreekt zijn verwachtingen voor het debuutseizoen uit.

Nyck de Vries had een half jaar geleden wellicht geen rekening gehouden met het feit dat hij komend seizoen een zitje bij AlphaTauri in de Formule 1 zou hebben, maar de Friese coureurs heeft het toch maar mooi geflikt. De Grand Prix van Italië deed alles keren in de loopbaan van De Vries en nadat hij mocht invallen voor Alex Albon en knap twee punten wist te scoren voor Williams, stond de telefoon roodgloeiend in huize De Vries. Hij koos uiteindelijk voor een avontuur bij de Red Bull-stal en wordt daar teamgenoten met Yuki Tsunoda.

Vervangen Gasly

In gesprek met Motorsport.com geeft Verstappen aan dat hij verwacht dat het niet al te lang gaat duren voor De Vries zich wegwijs heeft gemaakt in de koningsklasse. "Nyck moet in het begin misschien nog een beetje wennen aan de Formule 1, zoals iedereen dat natuurlijk heeft, maar hij weet perfect hoe hij met een race-auto om moet gaan. Nyck voelt de auto volgens mij ook behoorlijk goed aan en dat is precies wat AlphaTauri nodig heeft. Ze verliezen daar Pierre [Gasly] natuurlijk en daardoor hebben ze weer iemand nodig met ervaring in het algemeen. Iemand die in de auto kan stappen en hen hopelijk al snel in de goede richting kan leiden."

Helmut Marko

De wereldkampioen is in ieder geval blij dat zijn landgenoot en goede vriend de kans krijgt na lang geduld hebben. "Ik wist natuurlijk al even voor de aankondiging in Japan dat het nieuws eraan zat te komen. Het is natuurlijk een prachtige kans voor hem. Hij heeft hier heel erg lang voor gewerkt en dan is het alleen maar mooi dat de kans zich nu voordoet. Na Monza was er volgens mij helemaal geen discussie meer mogelijk. En ik moet ook zeggen: Helmut is dan ook wel de man die je gewoon in de auto zet als hij iets goed vindt, terwijl andere teams daar toch vaak iets voorzichtiger in zijn. Maar dat is ook het mooie aan Red Bull. Sowieso ken ik Nyck erg goed, dus dit is alleen maar mooi."

