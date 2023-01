Brian Van Hinthum

Nyck de Vries staat aan de vooravond van zijn eerste seizoen in de Formule 1 en de Friese coureur pakt dan de kansen aan om zijn naam als merk neer te zetten via alle aandacht die bij de koningsklasse komt kijken. De Vries start net als veel van zijn collega's een merchandise-lijn, waaruit fans producten met zijn logo en naam kunnen kopen.

Nyck de Vries had een half jaar geleden wellicht geen rekening gehouden met het feit dat hij komend seizoen een zitje bij AlphaTauri in de Formule 1 zou hebben, maar de Friese coureurs heeft het toch maar mooi geflikt. De Grand Prix van Italië deed alles keren in de loopbaan van De Vries en nadat hij mocht invallen voor Alex Albon en knap twee punten wist te scoren voor Williams, stond de telefoon roodgloeiend in huize De Vries. Hij koos uiteindelijk voor een avontuur bij de Red Bull-stal en wordt daar teamgenoten met Yuki Tsunoda.

Net na de eerste race

In navolging van een hoop van zijn collega's, komt ook De Vries nu met speciale merchandise voor zijn fans. Zus Seychelle de Vries krijgt daarbij hulp van Scotch & Soda-oprichter Eric Bijlsma en manager Guillaume Le Goff, zo weet Formule1.nl te melden. "Seychelle heeft onlangs ontslag genomen bij haar vorige werkgever en is nu heel druk bezig met vooral eigenlijk de hele merchandising-lijn en de commerciële dingen die daar achter weg gaan komen", vertelt De Vries over het project. "Ze gaan de eerste race missen, maar net na daarna komt alles waarschijnlijk uit", belooft hij zijn fans.

Niet om geld te doen

De hele lijn is volgens De Vries totaal niet om het geld te doen. “Ik praat liever niet over geld, ik vind dat niet zo sympathiek. Het gaat er mij per definitie niet alleen om hier geld aan te verdienen, om de commercie. Ik denk ook helemaal niet dat het echt veel oplevert. Het gaat mij meer om de interactie en de band die je met je fans opbouwt. Het is meer iets van mij aan de fans waarmee je gewoon een verbintenis hebt. Als zij iets van jou hebben en je ziet elkaar, dan begin je gewoon een supportersgroep om je heen te creëren. Ik denk dat juist dat mooi en belangrijk is", besluit hij.

