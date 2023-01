Op welke leeftijd hebben de coureurs van de huidige grid hun debuut in F1 gemaakt?

Lars Leeftink

Komend seizoen staan er weer twintig coureurs van tien teams op de grid in de Formule 1, allemaal met hun eigen verhaal. Onderdeel van dat verhaal is dat elke coureur op een ander moment in zijn carrière zijn debuut heeft gemaakt in de Formule 1. Wie deed dit van de huidige grid als jongst en wie was de oudste coureur?

Een paar coureurs die op leeftijd zijn namen vorig seizoen (deels voorlopig) afscheid van de sport. Sebastian Vettel maakte jong bij Toro Rosso zijn debuut en ging vervolgens naar Red Bull, Ferrari en Aston Martin om drie titels en veel raceoverwinningen te boeken. Dat tweede lukte Daniel Ricciardo bij Red Bull (en een keertje bij McLaren) ook wel, maar tot een kampioenschap kwam het niet voor de Australiër. Daar waar Vettel definitief afscheid nam, zal dit voor Ricciardo waarschijnlijk tijdelijk zijn. Hij begon zijn F1-carrière bij HRT. Op welke leeftijd maakte alle huidige coureurs hun debuut in de Formule 1?

Jongste: Max Verstappen: 17 jaar en 166 dagen oud

De coureur die in 2023 actief gaat zijn in de Formule 1 en als jongste zijn debuut maakte, was Max Verstappen. De tweevoudig wereldkampioen maakte zijn debuut, net zoals Vettel en Ricciardo, bij Toro Rosso. Hij deed dit echter op enorm jonge leeftijd: 17 jaar en 166 dagen. Hij is daarmee niet alleen de jongste coureur van de huidige grid die zijn debuut maakte, maar überhaupt de jongste debutant in de sport ooit. Een van de records die Verstappen dus al op zijn naam heeft staan en voorlopig niet kwijt gaat raken. Het gaat is namelijk nogal groot naar de rest.

18 of 19 jaar oud

Lance Stroll en Lando Norris maakte hun debuut als achttienjarige. Stroll deed dit namens Williams in 2017, toen hij 18 jaar en 148 dagen oud was. Daarna zou hij nog bij Racing Point en Aston Martin racen. Norris maakte zijn debuut toen hij 18 jaar en 148 dagen oud was, namens McLaren. Voor dit team rijdt de Brit nog steeds, iets wat ook de komende jaren zo zal zijn gezien zijn lange contract. Fernando Alonso en Esteban Ocon maakte als negentienjarige hun debuut in de Formule 1. Alonso deed dit namens Minardi in 2001 en was toen 19 jaar en 218 dagen oud. Hij zou uiteindelijk twee keer wereldkampioen worden. Dit is Ocon tot nu toe nog niet gelukt. De Fransman maakte toen hij 19 jaar en 346 dagen oud was zijn debuut, net voor zijn twintigste verjaardag dus. Dit deed hij namens Manor in 2016.

20 en 21 jaar oud

Als twintigjarige maakten Charles Leclerc, Carlos Sainz en Yuki Tsunoda hun debuut in de Formule 1. Leclerc deed dit namens Alfa Romeo (toen nog Sauber) toen hij 20 jaar en 160 dagen oud was, waarna hij al snel de overstap zou maken naar Ferrari om daar in 2022 voor het eerst een tijdje mee te strijden om de titel. Sainz maakte zijn debuut bij Toro Rosso toen hij 20 jaar en 195 dagen oud was, maar slaagde daar niet. Na een periode bij Renault en McLaren kwam hij terecht bij Ferrari, waar hij nu teamgenoot van Leclerc is. Tsunoda maakte twee jaar geleden namens AlphaTauri zijn debuut toen hij 20 jaar en 321 dagen oud was. Hij zal ook komend seizoen bij AlphaTauri rijden, waardoor hij dus teamgenoot van De Vries is.

Als 21-jarige maakte George Russell (Williams), Sergio Perez (Sauber), Kevin Magnussen (McLaren), Pierre Gasly (Toro Rosso) en Oscar Piastri (McLaren) hun debuut in F1. Russell deed dit na 21 jaar en 30 dagen als coureur van Williams, waarna hij na een paar jaar in 2022 de overstap naar Mercedes maakte. Perez begon bij Sauber toen hij 21 jaar en 60 dagen oud was, en zou vervolgens vooral lang bij Racing Point/Force India rijden voordat hij de afgelopen twee jaar doorbracht als teamgenoot van Verstappen bij Red Bull. Magnussen begon bij McLaren toen hij 21 jaar en 162 dagen oud was, terwijl Gasly bij Toro Rosso begon toen hij 21 jaar en 236 dagen oud was. Voor Piastri wordt de Grand Prix van Bahrein over iets meer dan een maand zijn debuut. Dit zal zijn wanneer hij 21 jaar en 331 dagen oud is, net voor zijn 22ste verjaardag dus.

22 en 23 jaar oud

Vervolgens is het rijtje van de huidige grid die op 22-jarige leeftijd hun debuut maakte het grootst: Logan Sargeant, Lewis Hamilton, Nico Hülkenberg, Zhou Guanyu en Alexander Albon. Sargeant maakt in Bahrein begin maart zijn debuut namens Williams als hij 22 jaar en 62 dagen oud is. Hamilton maakte zijn debuut toen hij 22 jaar en 70 dagen oud was namens McLaren Mercedes en zou zeven keer wereldkampioen worden. Hülkenberg reed voor het eerst in F1 toen hij 22 jaar en 207 dagen oud was. Dit was in 2010 namens Williams, waarna hij vooral veel bij Force India/Racing Point en Renault zou rijden.

Zhou Guanyu maakte namens Alfa Romeo afgelopen seizoen zijn debuut. Dit was toen hij 22 jaar en 294 dagen oud was. Tot slot een coureur die de 23 net niet haalde. Alexander Albon maakte namens Toro Rosso zijn debuut toen hij 22 jaar en 359 jaar oud was, vlak voor zijn 23ste verjaardag. Valtteri Bottas was 23 jaar en 201 dagen oud toen hij in 2013 namens Williams zijn eerste raceweekend in F1 meemaakte. Daarmee is hij echter niet de afstand. Er is één coureur die er van de huidige grid met kop en schouders bovenuit steekt.

Oudste: Nyck de Vries: 27 jaar en 217 dagen

Het afgelopen seizoen maakte Nyck de Vries op 27-jarige leeftijd zijn debuut namens Williams tijdens het raceweekend in Monza. Hij moest toen Alexander Albon vervangen vanwege ziekte, en deed het met een negende plaats naar behoren. Hij is van de huidige grid echter wel de coureur die als oudste zijn debuut in de Formule 1 maakte. De Vries werd in 2021 onder meer wereldkampioen in de Formule E nadat hij onder meer in GP3 en Formule 2 al had uitgeblonken. Het leverde hem echter tot 2023 geen stoeltje op. In 2023 mag hij dus zijn eerste volledige seizoen gaan afwerken namens AlphaTauri.

