Brian Van Hinthum

Vrijdag 18 augustus 2023 16:07

Het is langzaam maar zeker aftellen geblazen richting de Dutch Grand Prix van 25 tot en met 27 augustus. Honderdduizenden fans trekken richting Zandvoort om te genieten van het gigantische feest in en rondom de badplaats. GPFans is er ook bij en zorgt ervoor dat je niets hoeft te missen van alles wat er rondom Zandvoort gebeurt.

Van 25 tot en met 27 augustus staat hét hoogtepunt voor de meeste Nederlandse Formule 1-fans op het programma als de Dutch Grand Prix in de duinen van Zandvoort met groot geweld losbarst. Het kleine stranddorpje wordt voor het oog van de hele wereld omgetoverd tot één groot festival en vanuit heinde en verre komen Formule 1-fans naar Nederland om mee te genieten van het grote Oranjefeest. Sinds de terugkeer van de race op de kalender in 2021 wist Verstappen beide edities van de Dutch Grand Prix op zijn naam te schrijven. Pakt hij dit jaar zijn derde opeenvolgende Zandvoort-zege op een rij? Zodat niemand iets van de race in Zandvoort hoeft te missen, zorgt GPFans ervoor dat we op alle mogelijke manieren verslag uitbrengen van de race.

Website

Zoals gebruikelijk kun je rondom de racedagen in het weekend alles lezen wat er gebeurt binnen de paddock. Redacteur Jan Bolscher is tijdens de Dutch Grand Prix aanwezig tussen de teams en coureurs om quotes op te halen na de trainingen, kwalificatie en uiteraard de race. Deze uitspraken zullen vervolgens weer direct op de website te lezen zijn, zo blijf je op de hoogte van alle belangrijke dingen die er gezegd. Redacteuren Jeen Grievink, Lars Leeftink, Remy Ramjiawan, Vincent Bruin, Jordy Stuivenberg en Kimberley Hoefnagel zorgen ervoor dat alle interessante content tijdens het feestweekend op de website verschijnt.

YouTube

Wanneer je meer behoefte hebt aan bewegend materiaal, moet je vooral tijdens het weekend regelmatig een kijkje nemen op onze YouTube-pagina. Gewapend met een leger aan enthousiaste verslaggevers, gaat GPFans Zandvoort in om fans aan de tand te voelen en interessante items te maken. Liv Jansen, Brian van Hinthum, Dion de Brouwer en Sebastiaan Kissing duiken de badplaats in om verslag te doen van de feestelijkheden aan de kust, waarbij de laatste twee heren ook vanuit de unieke studio op het dak van het NH Hotel tegenover het circuit de gebruikelijke nieuwsvideo's verzorgen, waardoor jij volledig up-to-date blijft. Remy spreekt daarnaast met een aantal prominente mensen uit de motorsportwereld, zoals Michael Bleekemolen, Dennis Hauger en Larry ten Voorde.

Goedemorgen GPFans

In het verlengde van alle content op YouTube, is GPFans op vrijdagochtend ook live met een speciale en bomvolle live-uitzending rondom de Grand Prix van Nederland. Tijdens de uitgebreide Dutch Grand Prix-uitzending, komen er onder andere interviews van Ten Voorde en Loek Hartog, beide Porsche Super Cup-coureurs bij GP Elite en Dennis Hauger (MP Motorsport Formule 2-coureur) voorbij, maar ook de talkshow-tafel zal goed gevuld zijn. Vanuit de GPFans-studio zullen onder meer Asian Formula 3-kampioen Joey Alders en GPFans-redacteur Remy aanschuiven.

Liv zal wederom achter de desk plaatsnemen om de kijkersvragen door te spelen naar de heren aan tafel. Dion is ten tijde van de uitzending in Zandvoort en zal live schakelen met de studio om updates te geven over de sfeer en het laatste nieuws. Het belooft dus een uiterst dynamische en interactieve uitzending te worden. De speciale Dutch Grand Prix-uitzending van Goedmorgen GPFans is vrijdagochtend 25 augustus vanaf 10:00 uur live te zien op ons YouTube-kanaal, op de website of via de app. Dus of je nu op de bank zit, achter je laptop kruipt of onderweg bent: je kunt de Goedemorgen GPFans-show overal en altijd live volgen.

Instagram en TikTok

Ten slotte kun je ons het hele weekend volgen via Instagram en TikTok, waar GPFans op locatie continu interessante stories en posts zal plaatsen van alles wat er rondom het circuit gebeurd. Zo hoef je alles bij elkaar geen seconde te missen van de uitspraken, sfeer en feestelijkheden tijdens de Dutch Grand Prix.