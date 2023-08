Redactie

Woensdag 16 augustus 2023 19:51 - Laatste update: 20:20

De Pagani Zonda 760 LH, een speciale supercar die voor Lewis Hamilton is geproduceerd en een waarde draagt van 8,5 miljoen pond, is gecrasht in de Penmaen Bach-tunnel (Noord-Wales). De auto is niet meer in het bezit van de Brit en de nieuwe eigenaar kond auto niet op de weg houden.

De Pangani Zonda 760 LH - dat staat voor Lewis Hamilton - werd vorig jaar verkocht door de zevenvoudig kampioen voor een bedrag van zeven miljoen pond. De wagen is speciaal gemaakt voor de Mercedes-coureur en kan een snelheid van 350 kilometer per uur behalen. De nieuwe eigenaar van de wagen heeft de bolide dus niet op de weg kunnen houden en het levert dus de nodige schade op. Ook Hamilton zelf, had in het verleden een klein ongelukje met de auto.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Viaplay-documentaires over Verstappen binnenkort te zien bij de publieke omroep

Crash

Het is dus niet de eerste keer dat de bolide een klapper kent. Zo parkeerde Hamilton zelf in 2015 de Zonda tegen een stilstaande auto in Monaco. Het gebeurde na een avond stappen, maar later liet de Brit weten dat de Zonda vreselijk was om mee te rijden. De bolide werd gerepareerd en in 2021 kon Hamilton weer met de wagen de weg op. Dat duurde overigens niet lang, want de Brit besloot de auto te verkopen voor een bedrag van zeven miljoen pond. De nieuwe eigenaar heeft ook een klapper gekend met de bolide en alles lijkt scheef te staan. Met de bestuurder gaat het overigens goed, die is met de schrik vrijgekomen.