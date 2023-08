Lars Leeftink

Zak Brown, CEO van McLaren, heeft ondanks de vorm van de laatste vier races niet het idee dat het team binnenkort in de buurt kan komen van Max Verstappen en Red Bull Racing. Red Bull won tot nu toe alle races in 2023 en volgens de Amerikaan laat het zien wat voor 'ongelooflijk team' Red Bull is.

McLaren begon aan het seizoen 2023 zonder ook maar iets van snelheid te hebben. Het team had in 2022 al een lastig seizoen, iets wat zich in 2023 door leek te zetten. De races daarna kon het team zich herstellen richting de vorm die het in het vorige tijdperk had. Tijdens de laatste vier races zorgde een grote upgrade er echter voor dat er veel punten en podiumplekken werden gehaald en dat er ineens op elk circuit gestreden kon worden met Mercedes, Aston Martin en Ferrari. Het team staat met ingang van de zomerstop vijfde bij de constructeurs en heeft afstand genomen van jaarlijkse concurrent Alpine.

Brown over McLaren

In gesprek met laola1.at zegt Brown dat hij tevreden is met de recente vorm van McLaren in de Formule 1. "De redenen voor de recente verbetering van onze vorm liggen bij de mensen in de fabriek: van de ontwerpafdeling tot productie, het verbeteren van de betrouwbaarheid, het team op het circuit, en de strategen. Die dingen komen nu geweldig samen. Onze aerodynamische upgrades waren indrukwekkend, petje af daarvoor. De coureurs laten nu hun potentieel zien. Ze leverden hiervoor al goed werk, maar nu kunnen ze nog meer overtuigen in de verbeterde auto. De eerste ronden in Silverstone waren een hoogtepunt."

Vorm Verstappen

Toch moet Brown ook toegeven dat, ondanks pogingen van McLaren, het lastig is om Red Bull en Verstappen bij te halen en uit te dagen. "Red Bull Racing is een ongelooflijk team. We proberen om bij Max in de buurt te komen, maar elke keer dat je denkt dat je in de buurt komt, trekt hij weer een gat. Het is indrukwekkend om hem aan het werk te zien. Om het op één na snelste team te zijn, best of the rest, zou een heel goed gevoel zijn aan het einde van het seizoen. Er is nog steeds een lange weg te gaan, maar we doen absoluut weer mee."