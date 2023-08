Lars Leeftink

Voormalig Formule 1-coureur Marc Surer heeft beweerd dat het Ferrari-personeel 'in angst werkt'. Ze zouden de leidinggevende mensen in Maranello niet durven aan te spreken en kritisch te zijn, omdat ze bang zijn hun baan te verliezen.

Ondanks dat het Italiaanse team in 2022 Red Bull eventjes kon uitdagen in beide kampioenschappen voordat het uiteindelijk terug zou vallen, is de auto van Ferrari er in 2023 niet beter op geworden en bezet het team momenteel de vierde plaats in het kampioenschap bij de constructeurs. Het gat tussen Ferrari en kampioenschapsleider Red Bull Racing bedraagt maar liefst 312 punten. Surer onthulde dat Ferrari 'insiders', waaronder voormalig personeel, hem verteld hebben over de cultuur binnen Ferrari. "Ik zeg je, alle mensen daar werken in angst", onthulde hij in gesprek met Formel1.de. "Ze maken geen bezwaar omdat ze bang zijn hun baan te verliezen."

Ferrari-personeel 'in bedwang gehouden'

Surer heeft beweerd dat dit ook een domino-effect heeft op nieuw personeel dat sinds dit seizoen werkt voor de Italiaanse renstal. "Engineers die enthousiast en gemotiveerd zijn, worden tegengehouden omdat ze bang zijn hun baan te verliezen. Het gaat hier vooral om het Italiaanse personeel. Het is natuurlijk een eer om bij Ferrari te werken en ze willen hun baan niet op het spel zetten." Deze cultuur zou sinds dit seizoen ontstaan zijn. Eind vorig jaar werd er afscheid genomen van teambaas Mattia Binotto in de hoop het tij te keren richting 2023.

Ferrari 2023

Hoewel Ferrari misschien moeite heeft om aan de verwachtingen van vorig seizoen te voldoen, heeft nieuwe teambaas Fred Vasseur om tijd gevraagd om de juiste mensen binnen te halen en zijn organisatie op orde te krijgen. Onder meer Laurent Mekies vertrekt om vanaf volgend jaar teambaas van AlphaTauri te worden, terwijl er aan het begin van het jaar en het seizoen meerdere mensen zijn gekomen en gegaan bij het historische team. Tot nu toe moeten ze het dus doen met de vierde plaats bij de constructeurs en moet Ferrari eerder achterom kijken naar McLaren dan vooruit richting Mercedes en Aston Martin.