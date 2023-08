Remy Ramjiawan

Hoewel Lewis Hamilton veel succes heeft gehad met Mercedes, vindt tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen dat dit niet moet meespelen in de keuze van de Brit om eventueel te verlengen bij het team. De Fin vindt dat Hamilton zijn emoties even moet uitschakelen en zakelijk moet bekijken of Mercedes in staat is om een winnende bolide te produceren.

Mercedes en Hamilton zijn de afgelopen maanden met elkaar in gesprek geweest om het huidige contract, dat eind 2023 afloopt, te verlengen. Over die onderhandelingen gaf teambaas Toto Wolff al eerder aan dat geld niet het onderwerp van gesprek was. Het zou volgens de Oostenrijker neerkomen op de details en daar zouden de twee partijen met elkaar over in gesprek zijn. Häkkinen begrijpt dat Hamilton voor een moeilijk keuze staat en in gesprek met La Gazzetta dello Sport laat hij zijn licht erop schijnen.

Toekomst Mercedes analyseren

De Fin opent met zijn respect voor de zevenvoudig kampioen: "Lewis is een groot kampioen, ook vanwege hoe hij door de jaren heen is gegroeid in menselijkheid, de manier waarop hij communiceert als coureur en als persoon." De Brit heeft uitgesproken dat hij nog lang niet klaar is in de Formule 1 en onlangs kwamen er geruchten dat Ferrari zelfs de Brit zou hebben gepolst voor een overstap. Volgens Häkkinen moet Hamilton simpelweg de beschikbare opties met elkaar vergelijken. "Hij moet de toekomst van Mercedes analyseren: hij moet analyseren wie de volgende auto's ontwerpt, maar ook de motivatie van iedereen en het beschikbare geld."

'Emoties uitzetten'

Hamilton zit al sinds 2013 bij het team uit Brackley en juist dat moet hij volgens Häkkinen even uitzetten. "Hij moet de emoties uitzetten en een koude berekening maken en dat is mogelijk als je zoveel succes hebt behaald met een team. Met zijn ervaring kan hij zien wat er de komende jaren gaat gebeuren en of er de ingrediënten zijn voor een terugkeer naar winst", aldus Häkkinen.