Remy Ramjiawan

Vrijdag 11 augustus 2023 12:27 - Laatste update: 15:05

In 2023 is de druk op de positie van Sergio Pérez alleen maar toegenomen. De Mexicaan sprak eerder dit seizoen nog uit dat hij voor de titel wilde gaan, maar kwam vanaf Monaco terecht in een vormdip. Hoewel er al veelvuldig wordt gesproken over een vervanger, erkent Pérez dat hij zijn toekomst in eigen handen heeft.

Hoewel er toch wel wat kritiek op Pérez is gekomen in 2023, vanwege zijn vormdip, is de Mexicaan van alle tweede mannen naast Max Verstappen voorlopig nog de beste geweest. Daar waar Pierre Gasly en Alexander Albon duidelijk snelheid tekort kwamen in hun poging als Red Bull-coureur, wist Pérez een aantal races te winnen. Het contract van 'Checo' loopt aan het einde van 2024 af en hij benadrukt in gesprek met Racingnews365 dat hij zijn zitje bij het Oostenrijkse team heeft verdiend.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Horner vindt rentree Ricciardo geslaagd: "Hij voldoet aan de verwachting"

Pérez was beste alternatief

Red Bull haalde Pérez binnen toen het team naarstig op zoek was naar een vervanger van Albon, eind 2020. 'Checo' wist in dat jaar de Grand Prix van Sakhir te winnen in dienst van Racing Point. Dat team werd uiteindelijk Aston Martin en voor de Mexicaan was er geen plek meer. De overwinning in Sakhir was dan ook het zetje dat Red Bull nodig had om de Mexicaan een contract aan te bieden.

'Ben een winnaar'

Anno 2023 beseft Pérez zich ook dat zijn positie ter discussie staat, maar hij benadrukt dat hij het allemaal kan omdraaien. "Het ligt in mijn handen, daarom concentreer ik me op mezelf. Ik ben een winnaar en ik hou niet van slechte weekenden. Ik zou thuis iets anders kunnen doen, maar ik ben hier omdat ik weet dat ik het goed kan doen. Ik heb het in het verleden gedaan", zo vertelt hij. Wat nu precies de oorzaak van zijn vormdip was, daarvoor wijst hij naar de details. "Mensen die op de bank zitten, vergeten hoeveel we afhankelijk zijn van kleine details. Dat hebben we gezien bij andere coureurs, die moeilijke periodes hebben gehad in hun teams", aldus 'Checo'.