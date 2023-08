Lars Leeftink

Hywel Thomas, Managing Director van Mercedes AMG HPP, blikt terug op een wisselvallige eerste helft van het seizoen voor Mercedes nu de zomerstop is begonnen. Voor nu staan de Silver Arrows tweede bij de constructeurs.

Tot nu toe is het nieuwe tijdperk in de Formule 1 voor Mercedes niet een erg succesvol tijdperk geweest. Het team heeft haar rol als dominante team in de Formule 1 af moeten staan aan Red Bull Racing, dat met Max Verstappen in 2022 de sport domineerde en in 2023 een nog groter gat heeft gecreëerd naar een team dat tussen 2014 en 2021 de sport domineerde en alle prijzen won. Het nieuwe tijdperk loopt nog tot eind 2025, waardoor het einde nog niet in zicht lijkt te zijn.

2023 Mercedes

In 2023 heeft Mercedes tot nu toe vijf keer een podiumplek veroverd, waarvan er vier op naam kwamen van Lewis Hamilton en eentje voor George Russell was. De coureurs staan vierde en zesde in het kampioenschap en zullen waarschijnlijk hooguit derde kunnen worden. Daarvoor zullen ze in de tweede seizoenshelft wel Aston Martin, Ferrari en nieuwe concurrent McLaren achter zich moeten laten. Of dat gaat lukken, zal de komende maanden duidelijk gaan worden.

Terugblik

In gesprek met de site van Mercedes laat Thomas weten wat hij vond van de eerste seizoenshelft. “De grootste verrassing en teleurstelling die we hadden, waren de eerste drie Grands Prix. We hadden een DNF in elke Grand Prix voor óf Mercedes óf een klantenteam. Dat dwong ons om te begrijpen hoe we in die situatie verzeild waren geraakt en ervoor te zorgen dat we meer deden dan alleen maar pleisters op de problemen plakten. We hebben te veel problemen gehad op vrijdag, dus we hebben enorm veel werk verzet om te begrijpen wat de power-unit doormaakt. Op deze manier hebben we ervoor gezorgd dat we al onze set-ups goed hebben.”