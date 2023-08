Lars Leeftink

Woensdag 9 augustus 2023 19:14 - Laatste update: 19:16

Volgens Mika Häkkinen is het aantal van 24 races tijdens een Formule 1-seizoen te veel van het goede voor de sport als het huidige format wordt aangehouden. Zowel de coureurs als de andere medewerkers van de teams trekken dit volgens de Fin niet. De enige oplossing zou zijn om het raceweekend in te korten.

In gesprek met Motorsport.com zegt Häkkinen, voormalig wereldkampioen in de Formule 1, dat wanneer de Formule 1 daadwerkelijk meer races wil hebben, het raceweekend zelf ingekort moet worden. "Als je bedenkt dat een raceweekend op donderdag begint, [en je hebt dan nog de] vrijdag, zaterdag en zondag... Meer races zou naar mijn mening een beetje te veel zijn. Als je meer races wil hebben, moet je op een of andere manier het aantal dagen beperken. Misschien dat je dan op zaterdag begint, dat weet ik niet."

24 races te veel

Volgens Häkkinen is het aantal races waar de Formule 1 nu voor gaat te veel van het goede voor alle betrokken partijen. "Ik wil er niet te veel over kwijt, omdat ik me er niet al te veel mee bezig heb gehouden. Maar als ik vandaag de dag zou racen en ik 24 races had moeten rijden, zou dat wel erg veel zijn. Het zou een zware taak zijn om dan te slagen. Ook voor de monteurs die een gezin, kinderen, vrouw of vriend hebben. Dat is de uitdaging: hoe houd je iedereen tevreden? Hoe houd je iedereen gezond? Het is fysiek en psychologisch echt veeleisend. Al dit soort elementen beïnvloeden hoeveel races er zouden moeten zijn."

Motorontwerpen

Is het ontwerpen van meerdere en verschillende motoren wellicht een oplossing om de Formule 1 spannend te maken? "Als je er emotioneel naar kijkt, zou het natuurlijk spannend zijn als er meerdere soorten motorontwerpen zouden zijn. Het zou ook fascinerend zijn voor de krachtbronfabrikanten. Maar ja en nee. Wat ik probeer te zeggen is dat ze de kosten laag moeten houden. Als je plots begint met het ontwerpen van gloednieuwe V10-motoren, zou dat een hoop geld kosten. Wat ik tot nu toe heb gezien van de FIA en Formule 1 is erg goed, dus ik zou volgen wat ze doen."