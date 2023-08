Remy Ramjiawan

Dinsdag 8 augustus 2023 13:32 - Laatste update: 14:08

Volgens Juan Pablo Montoya is Max Verstappen anno 2023 niet een betere coureur dan twee seizoenen geleden. De Colombiaan vindt dat de Nederlander op dit moment simpelweg de snelste auto onder zijn kont heeft zitten en stelt dat er nog zo'n acht coureurs zijn die precies hetzelfde kunstje zouden uitvoeren.

Daar waar dominantie in de geschiedenis van de sport eigenlijk altijd wel een terugkerend 'probleem' is, maakt het anno 2023 veel tongen los. Red Bull Racing heeft met de RB19 wederom van de auto grid, maar daar weet Verstappen het meeste uit te halen. Teamgenoot Sergio Pérez beschikt nu eenmaal over hetzelfde materiaal, maar kan op dit moment niet hetzelfde als zijn teamgenoot doen. Montoya gaat bij FormulaPassion in op de dominantie van de Nederlander en wijst naar collega's die hetzelfde zouden doen.

Artikel gaat verder onder video

Beste auto

"Verstappen doet het op dit moment geweldig. Hij lijkt onoverwinnelijk, zoals toen Hamilton alles won, dit is de realiteit. Max is een erg goede coureur, maar voorlopig heeft hij de beste auto. De snelheid van Verstappen is op dit moment niet hoger dan twee jaar geleden, waarschijnlijk hetzelfde", zo vertelt de 47-jarige Montoya. Daar waar enkele analisten juist vinden dat de Nederlander tegenwoordig iets berekenender rijdt, ziet Montoya niets van dat alles. "Alleen de auto is veel sneller."

Meerdere gegadigden

Montoya is van mening dat er zo'n acht coureurs op de grid staan, die hetzelfde zouden kunnen doen als Verstappen. "In plaats van Max zijn er zo'n zeven of acht coureurs die wereldkampioen zouden kunnen worden met Red Bull. Pérez, Hamilton, Sainz, Leclerc, Norris zouden bijvoorbeeld wereldkampioen worden. Het is duidelijk dat als je geen goede coureur bent, het moeilijk wordt, want hoe beter je bent, hoe groter de kans dat je in een goed team zit. Norris is bijvoorbeeld een erg goede coureur en McLaren is dit jaar veel verbeterd, maar Lando zou waarschijnlijk wereldkampioen worden in Red Bull", zo trekt hij de vergelijking.

Mercedes net zo dominant

Hamilton heeft vanaf het begin van het seizoen gewezen naar de raket die de naam RB19 draagt. Daarmee wordt de prestatie van de coureur losgetrokken van het materiaal en bijna teniet gedaan. "Het is altijd leuk om te klagen als je niet wint, maar toen Lewis won, zei hij dat de auto hem geen enkel voordeel opleverde. Eigenlijk was het voordeel van Mercedes net zo groot als wat Red Bull momenteel heeft. Ik wil niet zeggen dat Hamilton niet goed is, integendeel, hij is een geweldige coureur. Maar de realiteit van deze sport is dat je in de beste auto moet zitten", aldus Montoya.