Volgens diverse Italiaanse bronnen zou Charles Leclerc zijn krabbel onder een contractverlenging bij Ferrari hebben gezet. De Monegask had nog een verbintenis tot en met 2024 op zak en zou een vijfjarige deal hebben ondertekend, waaraan hij in totaal 185 miljoen euro zal verdienen, over vijf jaar.

Eerder gaf Formula Uno Analisi Tecnica al aan dat Leclerc voor een zogeheten 2 + 3 contract is gegaan. Dat wil zeggen dat hij een vast dienstverband heeft van 2025 tot en met 2026 en dat de jaren erna een optie zijn. Daarmee behoudt de Monegask nog altijd de optie om op een bepaald moment alsnog over te stappen en Ferrari kan daarmee ook tussentijds de deal opzeggen, mochten zij dat nodig vinden. Voorlopig lijkt daar overigens geen sprake van te zijn, want de Monegask zou volgens SportTune een gigantisch bedrag kunnen verdienen.

Interesse vanuit diverse hoeken

Leclerc zou hebben gesproken met Mercedes, Aston Martin, Alpine en Red Bull Racing, voordat hij een krabbel zou hebben gezet onder een verlenging bij Ferrari. Volgens het Italiaanse medium was de interesse vanuit Mercedes het meest concreet. Het zou gaan om het zitje van Lewis Hamilton en Toto Wolff zou van mening zijn dat Mercedes rivaal Max Verstappen het beste zou kunnen bestrijden met Leclerc aan zijn zijde. Zover lijkt het dus niet te komen.

Mattia Binotto

Binotto heeft Ferrari Leclerc laten compenseren

Daarnaast zou Leclerc volgens Business Book GP zijn gecompenseerd voor de slechte tweede helft van het 2022-seizoen. Voordat Mattia Binotto naar de uitgang werd verwezen bij Ferrari, zou hij het schema van beloning voor Leclerc hebben aangepast. Zo heeft de Monegask in 2023 een salaris van 20 miljoen gekregen, om de slechte tweede helft van vorig jaar te compenseren.

Vijfjarige deal

Dit salaris zou dan ook de basis zijn geweest in de nieuwe onderhandelingen met Ferrari. Er zou een contractverlenging van vijf jaar zijn opgesteld. Aan het einde van 2026 kunnen beide partijen hun samenwerking heroverwegen, voordat ze akkoord geven voor de drie jaren daarna. Met de deal zou Leclerc in vijf jaar tijd zo'n 185 miljoen euro kunnen opstrijken en daarbij zou er ook nog een vergoeding in het laatste jaar zitten dat maar liefst kan oplopen tot 50 miljoen euro.