Jeen Grievink

Donderdag 27 juli 2023 09:57 - Laatste update: 10:01

Het Formule 1-team van Williams gaat het voorbeeld volgen van Red Bull Racing, zo heeft Dave Robson, Head of Vehicle Performance, bevestigd. Net als de Oostenrijkse renstal, gaat ook Williams vanaf nu haar focus leggen op de auto van 2024. De grootste updates voor dit seizoen zijn immers al gebracht.

Christian Horner bevestigde eerder deze week al dat Red Bull haar focus - mede vanwege de beperkingen in de windtunnel - heeft verlegd richting volgend jaar, maar het team uit Milton Keynes ziet nu Williams in haar kielzog volgen. De Britse formatie kent een bijzonder sterk seizoen, nadat het de laatste jaren steevast achteraan reed. Williams doet dit jaar mee in de strijd om de zevende plek bij de constructeurs en verzamelde al meer punten dan in het hele vorige seizoen. Toch komen er geen grote updates meer aan. Deze zijn immers allemaal al gebracht, zo zegt Robson. En daarom kan Williams zich gaan focussen op de auto van 2024.

Geen grote updates meer voor 2023

Williams wist vanaf de Grand Prix van Canada een grote stap voorwaarts te zetten. In de periode daarna werden tien van de elf punten gescoord die Williams tot nu toe heeft mogen bijschrijven. Het team uit Grove laat de 2023-auto niet helemaal links liggen, maar brengt alleen nog kleine updates, die snel te ontwikkelen zijn. De rest van de tijd wordt gestoken in de bolide van 2024. "Het meeste dat in de pijplijn zat, hebben we gebracht", zo wordt Robson geciteerd door Motorsport.com. "We hebben een vleugel naar Silverstone meegenomen, die zullen we in Spa weer zien. Daarna zullen het waarschijnlijk kleine dingen zijn die we snel kunnen maken."

Het is nu "de juiste tijd" voor 2024 voor Williams

De focus gaat nu op 2024, het seizoen waarin Williams hoopt een nieuwe stap vooruit te kunnen maken. "Daar is het nu de juiste tijd voor. We moeten gaan begrijpen wat we nu hebben, deze auto over de verschillende types circuits laten gaan en kijken hoe we de auto zo kunnen afstellen dat onze coureurs het maximale eruit kunnen halen", aldus Robson.