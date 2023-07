Red Bull verbreekt record met pitstop van 1,9 (!) seconden voor Pérez

Jordy Stuivenberg

Zondag 23 juli 2023 16:20 - Laatste update: 16:25

De monteurs van Red Bull hebben zichzelf overtroffen tijdens de Grand Prix van Hongarije. De pitcrew had met een tijd van 2,07 seconden al de snelste pitstop van het seizoen in handen, maar dook daar nu flink onder.

De pitcrews van Red Bull, McLaren en Ferrari maken dit seizoen de dienst uit in het klassement voor de DHL Fastest Pit Stop Award. Red Bull ging in dat klassement al aan kop met de razendsnelle stop (2,07 seconden) tijdens de Grand Prix van Spanje, gevolgd door McLaren/Lando Norris (2,10 seconden in Oostenrijk) en Ferrari/Charles Leclerc (2,10 seconden in Saudi Arabië). De verschillen waren tot nu toe dus klein.

Ook 'oud' record geklopt?

Tot nu toe inderdaad, want in Hongarije stuurde Red Bull coureur Pérez in 1,9 seconden terug de baan op. De tijd in honderdsten is op het moment van schrijven nog niet bekend, dus het exacte verschil zal later duidelijk worden. Vorig seizoen had McLaren het record in handen met een stop van 1,98 seconden, ook die tijd is in potentie dus verslagen.

De snelle stop van Pérez kwam op een zeer geschikt moment, want de Mexicaan maakte zo in één klap veel tijd goed ten opzichte van Lewis Hamilton en Oscar Piastri, zijn twee grootste concurrenten in de strijd om de podiumplaatsen. Pérez haalde Hamilton in met de undercut en versloeg Piastri binnen een paar ronden op de baan.