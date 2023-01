Redactie

Maandag 23 januari 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Met vandaag onder andere een opmerkelijke onthulling van het Britse Express. Een 'goede vriend' van de familie Schumacher zou in 2016 hebben geprobeerd om foto's van de zieke Michael Schumacher voor één miljoen euro te verkopen aan de media. Verder heeft Lewis Hamilton zich lovend uitgelaten over Max Verstappen, heeft de vader van Sergio Pérez de media bereikt met een aantal boute uitspraken en heeft de FIA van zich laten horen na een gerucht over een bod van 20 miljard dollar op de rechten van de Formule 1. Dit en meer lees je in deze nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

'Goede vriend Schumacher probeerde geheime foto's voor één miljoen euro te verkopen'

Michael Schumacher liep in 2013 hersenbeschadiging op bij een ski-ongeluk, waarna hij enige maanden in coma werd gehouden in een ziekenhuis. In 2014 mocht hij terugkeren naar zijn huis in Zwitserland. Hier wordt hij verzorgd door zijn vrouw Corinna en medisch personeel. Over de precieze toestand van de Formule 1-legende is sindsdien niets meer naar buitengekomen, omdat de familie het graag privé wil houden. Een 'goede vriend' van Schumacher zou in 2016 echter foto's van de Duitser hebben gemaakt en hebben geprobeerd om deze aan Europese media door te verkopen voor één miljoen euro. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Hamilton over Verstappen: "Waarom zou ik een probleem met hem hebben?"

Lewis Hamilton heeft een boekje opengedaan over zijn onderlinge verhouding met Max Verstappen. De twee titelkandidaten van 2021 hebben een intens gevecht uitgestreden en hoewel het er op de baan tussen de twee coureurs hard aan toe kan gaan vertelt de Brit dat - in tegenstelling tot wat soms wordt beweerd - hij veel respect heeft voor zijn Nederlandse collega. "Hij deed alles wat hij moest doen in 2021, dus waarom zou ik een probleem met hem hebben? Hij heeft elk weekend gepresteerd en geleverd, dat kan niemand hem afnemen", klinkt het onder andere in gesprek met Formule 1 Magazine. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Crofty waarschuwt Red Bull Racing voor pensioen Verstappen

Volgens Sky Sports-commentator David Croft heeft Red Bull Racing weinig achter de hand op het moment dat Max Verstappen besluit te stoppen in de koningsklasse. Het contract van de Nederlander loopt tot het einde van 2028 en hoewel Verstappen op de leeftijd van 31 nog lang niet te oud voor de Formule 1 zou zijn, heeft hij meermaals zijn andere interesses uitgesproken. "Hij denkt nu al na over het moment dat hij stopt met racen", klonk het onder andere. "Als hij dat denkt, dan moet Red Bull dat ook denken. Persoonlijk zou ik proberen om iemand anders te vinden voor 202Hij denkt nu al na over het moment dat hij stopt met racen. Als hij dat denkt, dan moet Red Bull dat ook denken", zo wijst Croft naar de opdracht voor de renstal. Volgens de Brit moet het Oostenrijkse team dan ook snel gaan handelen: "Persoonlijk zou ik proberen om iemand anders te vinden voor 2024 als Sergio Pérez niet het antwoord is. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Vader Sergio Pérez weet het zeker: 'Hij wordt wereldkampioen Formule 1'

Antonio Pérez Garibay, de vader van Red Bull Racing-coureur Sergio Pérez, weet het zeker: zijn zoon zal ervoor zorgen dat Mexico op een dag een wereldkampioen Formule 1 krijgt: "Dit is een ervaring die heel moeilijk wordt voor Mexico om te evenaren en we moeten ervan genieten", vertelt hij. "Ik zeg het je: we hebben het beste van Sergio Pérez nog niet gezien. Hij heeft nog veel meer om te geven, en met het verstrijken van de tijd zal Mexico absoluut een wereldkampioen in de Formule 1 hebben." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

FIA waarschuwt potentiële F1-kopers

FIA-president Mohammed Ben Sulayem roept potentiële kopers van de Formule 1 op om niet alleen met een grote zak geld, maar ook met een plan te komen. Dit vanwege de mogelijke gevolgen van een overname. "Als bewakers van de motorsport is de FIA als non-profitorganisatie voorzichtig met vermeende hoge prijskaartjes van 20 miljard dollar die op de Formule 1 worden geplakt", schrijft Ben Sulayem op Twitter. "Iedere potentiële koper wordt geadviseerd om gezond verstand te gebruiken, het grotere goed van de sport te overwegen en met een duidelijk, duurzaam plan te komen - en niet alleen met veel geld." Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)