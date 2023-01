Jan Bolscher

Maandag 23 januari 2023 16:59

Antonio Pérez Garibay, de vader van Red Bull Racing-coureur Sergio Pérez, weet het zeker: zijn zoon zal ervoor zorgen dat Mexico op een dag een wereldkampioen Formule 1 krijgt.

Pérez junior maakt zich op voor zijn derde seizoen in dienst van de Oostenrijkse grootmacht, nadat hij eind 2020 werd aangesteld als vervanger van Alexander Albon. Sindsdien heeft de Mexicaan over een heel jaar gezien het vuur nog niet echt bij teammaat Max Verstappen aan de schenen weten te leggen, maar desalniettemin steekt de 32-jarige routinier zijn ambitie om aankomend seizoen voor het wereldkampioenschap te gaan niet onder stoelen of banken. In die doelstelling wordt hij bijgestaan door vader Antonio.

Artikel gaat verder onder video

Belangrijke jaren bij Red Bull Racing

"De afgelopen twee jaar zijn het allerbelangrijkst geweest", vertelt Pérez senior in gesprek met En Cancha MX. "Het beste [wat hem is overkomen] is zijn relatie met Red Bull. Het moet gezegd worden dat Sergio niet op dit niveau presteerde en het wel gevonden heeft, nadat hij alles verloor bij Force India en Racing Point doordat hij ontslagen werd en geen werk meer had. Maar deze twee jaar zijn op alle vlakken het allerbelangrijkst voor Sergio geweest."

Antonio Pérez Garibay

Toekomstig wereldkampioen

De 63-jarige politicus vervolgt: "Dit is een ervaring die heel moeilijk wordt voor Mexico om te evenaren en we moeten ervan genieten. Ik zeg het je: we hebben het beste van Sergio Pérez nog niet gezien. Hij heeft nog veel meer om te geven, en met het verstrijken van de tijd zal Mexico absoluut een wereldkampioen in de Formule 1 hebben." Pérez junior werd afgelopen seizoen derde in het rijderskampioenschap, drie punten achter Charles Leclerc en 149 punten achter Verstappen.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)