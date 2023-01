Brian Van Hinthum

Michael Schumacher beleefde in 2013 een zwaar skiongeluk, waarbij de zevenvoudig wereldkampioen veel hersenletsel opliep en hij er volgens de berichtgeving daarna slecht aan toe was. Het scheelde niet veel of we hadden drie jaar later foto's van de Duitse coureur wereldkundig zien worden.

Schumacher had vlak na zijn pensioen uit de Formule 1 een groot ongeluk aan het einde van 2013. De Duitse voormalig coureur raakte destijds in de Franse Alpen levensgevaarlijk gewond nadat hij met zijn hoofd op een steen terechtkwam. De zevenvoudig wereldkampioen werd vervolgens kunstmatig in coma gehouden. Daar ontwaakte hij later uit en vervolgens werd Schumacher na meerdere ziekenhuizen naar huis verplaatst. Sindsdien heeft de familie Schumacher weinig updates gegeven over de gezondheid van de Ferrari-legende.

Daarbij staat privacy hoog in het vaandel voor de familie Schumacher. Corinna Schumacher, vrouw van de voormalig coureur, zei daarover het volgende. "Michael is hier. Anders, maar hij is hier. Dat geeft ons kracht. We leven samen en doen therapie. We doen er alles aan om het beter te maken voor Michael en ervoor te zorgen dat hij zich fijn voelt. We gaan verder met onze levens. Privé is privé, zoals hij altijd zei. Het is erg belangrijk dat we zoveel mogelijk kunnen doorgaan met het genieten van zijn privéleven", zei zijn vrouw destijds daarover.

Het had echter niet veel gescheeld of het privéleven van de familie Schumacher was zwaar geschonden, zo blijkt uit een onthulling van Express. Zij berichten dat een dierbare vriend van de familie in 2016 in het geheim foto's nam van de zieke Schumacher die op bed lag. De vriend van de familie ging daar vervolgens mee vandoor uit het huis in Zwitserland en probeerde het beeldmateriaal voor één miljoen euro door te verkopen aan verschillende Europese media. Duitse aanklagers bevestigden dat het om een 'onbekend persoon' ging die 'inbreuk maakte op het persoonlijke leven'. Uiteindelijk hebben de foto's nooit het daglicht gezien.

