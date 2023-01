Vincent Bruins

Zondag 22 januari 2023 11:26

Aston Martin heeft alles wat ze vorig jaar hebben geleerd toegepast op de nieuwe Formule 1-bolide voor aankomend seizoen, aldus Eric Blandin, technisch directeur van de Britse renstal. Zo heeft het team meer dan 90 procent van de onderdelen vervangen.

De AMR23 zal compleet anders zijn vergeleken met de AMR22, zoveel nieuwe onderdelen zitten op de auto voor 2023. Al vertrouwt Blandin er op dat zijn team het goed voor elkaar heeft, weet hij ook dat de competitie net zo goed verbeteringen heeft kunnen maken op hun auto's.

Artikel gaat verder onder video

Laboratorium

"De AMR22 werd een laboratorium," legde Blandin uit. "We hebben zoveel dingen op het circuit getest om meer te begrijpen en dat uitte zich in betere prestaties tegen het einde van afgelopen seizoen. We waren in staat om de grenzen van de prestaties te verleggen door hoe de auto stond opgesteld. Dit zou niet mogelijk zijn geweest met het oorspronkelijke concept dat we aan het begin van het seizoen hadden. We hebben ons gericht op het aanbrengen van wijzigingen aan de auto van dit jaar om het porpoising te voorkomen, maar we kunnen niet garanderen dat het heeft gewerkt, totdat we de auto op het circuit hebben getest."

OOK INTERESSANT: Aston Martin over porpoising in 2023: "Het zal niet helemaal verdwijnen"

Compleet anders

"We hebben alles wat we geleerd hebben van de auto van vorig jaar toegepast op de auto van dit jaar," ging hij verder. "Zoveel van de AMR23 is nieuw, hij is compleet anders dan de AMR22. We hebben meer dan 90 procent van de onderdelen veranderd en meer dan 95 procent van de aerodynamische oppervlakken zijn anders. Ieder team heeft de kans om aanzienlijke vooruitgang te boeken met hun nieuwe auto. Met de AMR23 willen we een grote stap voorwaarts maken. Het is echter allemaal relatief. Hoeveel stappen hebben de anderen gemaakt? We weten het nog niet, maar ik heb er alle vertrouwen in dat wij het goed voor elkaar hebben."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)