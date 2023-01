Vincent Bruins

Flavio Briatore denkt dat Fernando Alonso die van Alpine naar Aston Martin is verhuisd, nog wel een of twee fantastische jaren tegemoet gaat in de Formule 1. Daarnaast is de Italiaan onder de indruk van hoe goed de tweevoudig wereldkampioen fysiek gezien in vorm is.

Briatore was de teambaas van Renault waar Alonso niet alleen in 2005, maar ook in 2006 de titel pakte. In 2009 moest hij echter de Formule 1 verlaten, omdat hij betrokken was bij het crashgate-schandaal tijdens de Grand Prix van Singapore van 2008. Tegenwoordig woont de voormalige restaurantmanager en verzekeringenverkoper zo nu en dan toch Grands Prix bij.

Rottweiler

"Fernando is een rottweiler," liet Briatore weten aan DAZN. "Aston Martin krijgt er een rottweiler bij en ik weet zeker dat Fernando nog een of twee fantastische seizoenen kan laten zien." Daarnaast vertelde 72-jarige dat hij zeer tevreden is met de populariteit van de koningsklasse: "Formule 1 is geweldig. Ze staan erg sterk in de media en de fans zorgen ervoor dat alle Grands Prix uitverkocht worden. Het is een succes." Ook tegenover ANSA prijsde hij de Formule 1: "Ik keerde twee jaar geleden terug en het heeft nu een enorme aantrekkingskracht, omdat de Verenigde Staten nu een buitengewoon belangrijke markt blijkt te zijn. Voorheen was het erg moeilijk om daar binnen te komen."

Fit

Briatore was daarnaast te spreken over hoe fit Alonso is. "Er zijn een aantal bijzonder getalenteerde en fantastische, jonge coureurs en ze hebben allemaal een andere manier van communiceren met de media," ging hij verder bij het Italiaanse persbureau. "Er zijn buitengewone kampioenen, zoals Verstappen, Hamilton en Russell, een groep van fantastische, jonge mensen. Dan heb je nog een groep van minder jonge mensen, zoals Alonso. Hij was eerst niet zo fysiek goed in vorm als nu, zelfs niet toen hij bij mij racete." Ook kijkt hij er naar uit om te zien hoe Ferrari het nu gaat doen met een nieuwe teambaas: "Vasseur zit nu bij Ferrari en hij is een vriend van me, dus laten we hopen dat hij het goed doet."

