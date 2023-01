Remy Ramjiawan

Vrijdag 20 januari 2023 18:13

Haas-teambaas Guenther Steiner verwacht dat Mick Schumacher bij Mercedes in een goede positie zit, om in de toekomst mogelijk weer een vast stoeltje te bemachtigen. De Duitser reed de afgelopen twee seizoenen voor het team van Haas, maar werd uiteindelijk vervangen door landgenoot Nico Hülkenberg.

In 2021 maakte Schumacher naast Nikita Mazepin zijn debuut in de Formule 1. In een auto waar geen eer mee te behalen was, moest hij belangrijke ervaring opdoen. Alle pionnen waren gezet op de 2022-auto en Haas kwam sterk uit de startblokken. Met Kevin Magnussen als vervanger van Mazepin, moest Schumacher de kleuren van het Amerikaanse team verdedigen. Toch bleek al snel dat de Duitser nog wat druistig was en mede dankzij enkele kostbare schuivers koos Steiner en eigenaar Gene Haas ervoor om Schumacher te laten gaan. Uiteindelijk sloot Schumacher een deal met Mercedes, het team waar zijn vader, zijn laatste jaren in de koningsklasse kende.

Artikel gaat verder onder video

Nyck de Vries volgen

De 57-jarige Italiaanse teambaas hoopt dat Schumi het pad van Nyck de Vries kan afleggen, zo vertelt hij bij het Duitse RTL. "Ik denk dat hij zich in een goede positie bevindt bij Mercedes. Mercedes heeft veel zusterteams. [De Vries] sprong erin bij Williams en kreeg via deze weg een vast zitje bij AlphaTauri", zo verklaart Steiner. Ondanks dat de teambaas Schumacher moest laten gaan, hoopt hij nog altijd dat de Duitser zal slagen. "[Schumacher zit] in een goede positie. Ik hoop voor geen enkele coureur dat hij niet kan rijden. Maar als er een mogelijkheid is, kan Mick erbij zitten en rijden", gaat hij verder.

Nico Hülkenberg

'Open kaart gespeeld'

Het team van Haas heeft met Hülkenberg gekozen voor ervaring. Steiner verwacht echter niet dat Schumacher, door de periode dat hij langs de zijlijn staan, geen zitje meer kan krijgen. "Soms is één stap terug doen, twee stappen vooruit zetten. Hij heeft zichzelf in een goede positie gebracht bij een team waar hij de beste kans heeft op een vaste cockpit in de toekomst." Over het besluit om Schumacher te laten gaan, vertelt Steiner: "Dat gebeurt gewoon in het leven. Je gaat vaak uit elkaar en dat betekent niet automatisch dat je uit elkaar gaat in met een gevecht. Uiteindelijk hebben we allebei met open kaart gespeeld en daarom denk ik dat we nog steeds met elkaar praten en elkaar groeten."

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)