Lars Leeftink

Dinsdag 17 januari 2023 19:59 - Laatste update: 20:40

Ferrari heeft de 2023 Driver Academy onthuld. Net zoals voorgaande jaren zijn er weer veel coureurs die Ferrari komend seizoen in vier verschillende raceklassen gaan vertegenwoordigen. Dit seizoen zijn het er acht: twee vrouwen en zes mannen.

Ferrari nam afscheid van drie coureurs die vorig jaar nog onderdeel waren van de Driver Academy. Mick Schumacher is niet langer meer verbonden aan Ferrari en is nu reservecoureur bij Mercedes. Robert Shwartzman staat ook niet meer tussen de namen. De Israëliër is komend seizoen samen met Antonio Giovinazzi reservecoureur bij Ferrari. Tot slot vertrok ook Laura Camps Torras bij de vrouwen. Daar waar er drie vertrokken, zijn er voor 2023 dus acht over.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Lentestop? Coureurs hebben vier weken rust tussen GP Australië en Azerbeidzjan

Ferrari Driver Academy 2023

Bij de mannen staan er zes namen op de lijst. Oliver Bearman en Arthur Leclerc gaan namens Prema Racing en DAMS komend seizoen in actie komen in de Formule 2 en worden gezien als grote talenten. Dino Beganovic gaat in de Formule 3 uitkomen namens Prema. Verder zullen ook Rafael Camara (Formula Regional European Championships), James Wharton en Tuukka Taponen (Formule 4) onderdeel zijn van de Driver Academy.

Bij de dames is Aurelia Nobels, komend seizoen in actie in de Formule 4, niet de enige dame die onderdeel is van de Academy. De half-Nederlandse Maya Weug (Nederlandse vader, Belgische moeder en geboren in Spanje) rijdt komend seizoen in de Formula Regional European Championships, na vorig jaar in de Formule 4 te hebben gereden. Daar komt ze dus mede-opleidingsgenoot Camara tegen.

3…2…1… Kick off 🔥



The #FDA team are in Maranello for the first training camp of the season, can you spot the new faces? 👀

➡️ https://t.co/WbcVRbJ77z pic.twitter.com/cVNfuXSqO4 — Ferrari Driver Academy (@insideFDA) January 17, 2023

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)