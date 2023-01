Gaat Norris in 2023 de kans krijgen om zich te meten met Verstappen, Leclerc en Hamilton?

Lars Leeftink

Lando Norris staat inmiddels jaren te boek als een toekomstig wereldkampioen en een coureur met enorm veel talent en potentie, maar de Brit rijdt inmiddels al vier jaar in de Formule 1 en heeft nog geen zege op zijn naam staan. Komt het moment dat hij om de titel kan strijden nog, en is dit bij McLaren?

Norris heeft in de Formule 1 inmiddels meerdere generatiegenoten om zich heen. Van al deze generatiegenoten is Max Verstappen het meest succesvol gebleken. De Nederlander werd sinds zijn debuut bij Red Bull in 2016 alleen maar beter en beter en is inmiddels tweevoudig wereldkampioen. Het is iets waar Norris, maar ook Charles Leclerc en George Russell van dromen. Leclerc en Russell lijken in 2023 een goede kans te krijgen vanwege hun auto, maar gaat dit ook voor Norris gelden?

Jeugd

Net zoals Leclerc, Verstappen en Russell heeft Norris een verleden als kartcoureur. De Brit reed van 2008 tot en met 2014 in verschillende karts en werd vijf keer eerste in verschillende kampioenschappen, waarvan drie keer tijdens het seizoen 2013. In 2014 besloot Norris dat hij deel ging namen aan de Ginetta Junior Championship, waar hij derde werd. Vervolgens was hij tot eind 2017 onder meer actief in de Formule 4, Formule 3 (Europese en Britse kampioenschappen) en deed hij een paar keer mee aan de Macau Grand Prix. Verder won hij onder meer de EuroCup Formula Renault en de Toyota Racing Series, net zoals het Formule 3 Europese kampioenschap in 2017 namens Carlin. Eind 2017 reed Norris namens Campos Racing voor het eerst in de Formule 2. In 2019 reed hij namens Carlin wederom in de Formule 2 en werd hij tweede met 219 punten. De winnaar van het kampioenschap in de Formule 2 toen was, jawel, George Russell. Nadat Norris in 2018 al reservecoureur was bij McLaren, mocht hij in 2019 definitief de stap naar de Formule 1 maken.

Debuutjaar

Tijdens zijn debuutjaar in de Formule 1 (2019), toen nog met Carlos Sainz als teamgenoot, eindigde hij elfde in het kampioenschap met 49 punten. Zijn beste race was de Grand Prix van Bahrein, wat toen pas zijn tweede race in de Formule 1 was. De Brit eindigde toen op de zesde plaats. Na dit seizoen waren veel mensen het er wel over eens dat er een mooie toekomst in het verschiet lag voor Norris. De vraag was echter of de auto van McLaren hem naar de top kon helpen.

2020 en 2021

In 2020 en 2021 bleek Norris steeds meer te verbeteren, maar de auto van McLaren bleek hangen achter de drie topteams (Red Bull, Mercedes en Ferrari). Norris scoorde in 2020 97 punten, meer dan het dubbele van het seizoen daarvoor. Daarmee werd hij negende in het wereldkampioenschap. De Brit eindigde zelfs een keer op het podium (openingsrace van het seizoen in Oostenrijk) en noteerde twee keer de snelste ronde. Het was het seizoen dat door de coronacrisis ingekort werd. Het had geen effect op Norris, die stabiel tussen de vijfde en tiende plaats eindige met zijn auto.

In 2021, toen Daniel Ricciardo voor het eerst zijn teamgenoot was, verbeterde Norris weer. Hij scoorde 160 punten, waarmee hij zesde eindigde in het kampioenschap en definitief zijn rol als kopman van McLaren bevestigde. Vier keer eindigde de Brit op het podium, terwijl hij ook een keer de snelste ronde veroverde tijdens de race. Er was ook een mijlpaal voor Norris: hij veroverde zijn eerste pole position. Dit deed hij tijdens het raceweekend in Rusland. Al met al ging de ontwikkeling van Norris snel en gestaagd omhoog. Zoals verwacht.

2022

2022 was het seizoen dat Norris voor het eerst minder presteerde dan het jaar ervoor. Met hetzelfde aantal races scoorde Norris 122 punten, waarmee hij zevende eindigde in het kampioenschap. McLaren werd gedurende het seizoen 2022, nadat het team veel problemen met porpoising had, wel steeds sneller en de auto steeds stabieler. Norris zou in 2022 twee keer de snelste ronde en een podiumplek in Imola veroveren. De vraag die Norris zichzelf zal stellen is: komt er bij McLaren de komende jaren een kans op een titel?

Toekomst

Voor nu ligt de toekomst van Norris bij McLaren. De Brit tekende in 2022 een contract dat tot eind 2025 duurt. Norris heeft, na Verstappen, het langste contract van alle huidige coureurs op de grid. Toch zal Norris zich afvragen of er de komende drie jaren een kans gaat ontstaan om de drie topteams uit te dagen. In 2022 lukte dit niet, ondanks de nieuwe reglementen. Norris is na dit seizoen 24 en heeft nog een hele carrière voor zich. Als zijn contract bij McLaren voorbij is, is hij 26 jaar. Het is tevens het moment dat de nieuwe reglementen omtrent de motoren (2026) ingevoerd worden. Er zullen dan nieuwe teams en mogelijkheden zijn, ook voor Norris. Tot die tijd zal Norris voor McLaren racen en meegroeien met het team.

2023

Het verleden van McLaren heeft geleerd dat het team wel degelijk succesvol kan zijn en minimaal altijd meedoet om de plekken in de top 10. Het is echter al jaren geleden dat het team echt om de titel kon strijden, iets wat ook Fernando Alonso had gehoopt toen hij naar McLaren ging. De komende drie jaar heeft McLaren de kans om Norris te overtuigen van het feit dat hij bij McLaren een titel kan winnen. In 2023 zullen er wellicht kansen zijn om die stap richting de drie topteams te maken. McLaren heeft de beschikking over de in 2022 betrouwbaar gebleken motor van Mercedes. Daarnaast zullen de nieuwe reglementen omtrent porpoising McLaren ook een kans geven om stappen te maken. Tot slot de testtijd die het team heeft ten opzichte van de drie topteams, en dan vooral Red Bull. Red Bull heeft 63% testtijd, Ferrari 75% en Mercedes 80%. McLaren heeft elke cyclus in 2023 90% testtijd, waardoor het een voordeel heeft. De vraag is vervolgens wat het team met die extra tijd doet en of het de auto goed kan doorontwikkelen.

Piastri

Er is nog iets anders waardoor het voor Norris wellicht lastiger, maar ook eenvoudiger kan worden. Oscar Piastri is vanaf 2023 zijn teamgenoot, en de kans lijkt groot dat de twee coureurs de komende jaren het duo zullen vormen waarmee McLaren weer naar de top wil. Piastri zal komend seizoen zich realiseren dat de rol van kopman voor Norris is. Toch zal de Australiër ook ambities hebben, en qua talent is Piastri waarschijnlijk net zo getalenteerd als Norris. Het verschil is dat Norris het al bewezen heeft in de Formule 1, en Piastri nog niet. Dit lijkt dan ook pas in 2024 een potentieel probleem op te kunnen leveren.

Titel

Voor nu zal Norris hopen dat hij na jaren van verbetering in 2023 zich kan meten met Leclerc, Russell, Verstappen en Lewis Hamilton. Dit is tot nu toe slechts sporadisch op de baan tot uiting gekomen, deels omdat McLaren er de auto niet voor heeft gehad. Net zoals Alpine zal het team hopen dat dit in 2023 anders gaat zijn. Norris zal waarschijnlijk hardop met hun mee aan het hopen zijn.

