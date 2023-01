Bij welke teams ligt er in 2023 een intern duel tussen beide coureurs op de loer?

Lars Leeftink

In 2022 zagen we, zeker richting het einde van het seizoen, een paar teamgenoten op de baan met elkaar strijden. In 2023 zijn er wat veranderingen op de grid die ervoor kunnen zorgen dat we een paar mooie duels gaan zien. Maar bij welke teams worden deze duels komend seizoen spannend en wellicht ook verhit?

Vorig jaar was het alleen bij Alpine en Mercedes een tijdje spannend als het ging om de onderlinge kwalificatieduels. Verder was het op zondag duidelijk welke coureur in het onderlinge duel beter was en meer punten scoorde. Bij elk team stak er wel een coureur bovenuit, waarbij vooral Esteban Ocon en Fernando Alonso een uitzondering bleken en gelijkwaardig waren (maar elf punten verschillen, qua puntentotaal). De verschillen bij de andere teams waren vorig seizoen wat duidelijker. In 2023 is er echter genoeg potentie voor een paar spannende duels binnen de teams.

1: Alpine: Pierre Gasly - Esteban Ocon

We beginnen bij Alpine, waar Pierre Gasly de gelederen komt versterken als vervanger van de vertrokken Fernando Alonso. De afgelopen seizoenen was er al een spannende strijd tussen Alonso en Ocon, en het was zowel op als buiten de baan duidelijk dat beide coureurs het niet echt met elkaar konden vinden. In 2023 zal er geen duidelijk kopman zijn bij het team dat richting de drie topteams wil gaan. Zowel Ocon als Gasly zullen ambitie en tevens het idee hebben dat ze hun plek als kopman op kunnen eisen. Dit zal zowel buiten als op de baan moeten gebeuren, en de kans is aanwezig dat dit spectaculaire en wellicht ook controversiële momenten gaat creëren. En dan hebben we het nog niet eens gehad over de veelbesproken onderlinge relatie die Gasly en Ocon in het verleden hadden.

Bij Haas is het nieuwe rijdersduo bijna vragen om problemen en controversie. Het afgelopen seizoen was het duidelijk dat Kevin Magnussen de kopman was en Mick Schumacher daarachter als tweede coureur niet het vertrouwen kreeg. In 2023 komt Nico Hülkenberg het team versterken, waardoor er twee ervaren coureurs rijden bij een team dat een stap richting de subtop wil zetten en geen duidelijk eerste coureur heeft. Zowel Magnussen als Hülkenberg zullen het idee hebben dat ze de voorkeur moeten krijgen op momenten dat dit nodig is, en wanneer je dit met de geschiedenis van beide coureurs combineert kan het bijna niet anders of dit rijdersduo gaat tijdens het seizoen 2023 vuurwerk opleveren.

Bij Mercedes gebeurde in 2022 het onverwachte: Lewis Hamilton was op de zaterdag weliswaar wat beter dan George Russell, maar werd op de zondag afgetroefd. Daardoor is zijn rol van kopman bij Mercedes helemaal niet zo zeker meer. De verwachting is dat Mercedes in 2023 weer een auto gaat hebben die mee kan strijden om de titel, en Russell en Hamilton zullen beide die ambitie hebben. Tel erbij op dat beide coureurs ook de kwaliteit daarvoor hebben, en het zou goed kunnen dat een Hamilton - Nico Rosberg-situatie in het verschiet ligt. Mercedes zal er alles aan doen om dit te voorkomen, maar de vraag is of dit wel mogelijk is.

4: Red Bull: Sergio Pérez - Max Verstappen

Red Bull staat niet zo hoog in dit lijstje omdat het spannend of onbekend is wie de kopman van het team gaat zijn. Max Verstappen is de eerste coureur, iets wat vorig jaar al bleek. Het is de status die de Nederlander met zijn prestaties en contract afgedwongen heeft. Het is echter ook duidelijk dat Sergio Pérez zijn eigen ambities heeft, en de gebeurtenissen in Brazilië zullen het vuurtje niet bepaald hebben gedoofd. Het zal in het achterhoofd van beide coureurs en het hele team zitten op momenten dat beide coureurs elkaar op de baan tegen gaan komen. De vraag is dan hoe Red Bull en beide coureurs gaan handelen.

5: Aston Martin: Fernando Alonso - Lance Stroll

Lance Stroll duelleerde bij Aston Martin geregeld met Sebastian Vettel en was voor het merendeel tweede coureur achter de Duitser. In 2023 komt Stroll echter wederom iemand tegen die waarschijnlijk meteen als eerste coureur gebombardeerd wordt: Fernando Alonso. Gezien het karakter van zowel Alonso als Stroll en de geschiedenis tussen beide coureurs, is het goed mogelijk dat er op de lange termijn vuurwerk verwacht mag worden. Iedereen zal verwachten dat Alonso hetzelfde doet als wat Vettel de afgelopen twee jaar deed ten opzichte van Stroll. De vraag is of Stroll dit toe gaat staan.

Vorig jaar was het duel tussen Charles Leclerc en Carlos Sainz niet bepaald spannend. De Monegask was met overmacht de betere coureur op zowel zaterdag en zondag en claimde zijn rol als kopman. In 2023 zal dit aan het begin van het seizoen niet anders zijn, ondanks dat Sainz zal hopen dat hij het niveau van Leclerc kan halen en tevens minder uitvalbeurten gaat meemaken in 2023. De vraag is vooral of Sainz het Leclerc echt moeilijk kan gaan maken, of dat Leclerc wederom in 2023 de grote titelkandidaat van Ferrari gaat zijn. Ferrari zal wellicht hopen op het tweede, aangezien een Sainz die goed presteert ervoor zorgt dat Ferrari tijdens het seizoen lastige knopen moet doorhakken.

7: AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries

Bij AlphaTauri was het ook de afgelopen twee jaar wel duidelijk dat Gasly de kopman was. Nu hij weg is, zou Yuki Tsunoda normaal gesproken deze rol op zich moeten nemen. Zijn teamgenoot, Nyck de Vries, beschikt echter over enorm veel ervaring voor een rookie en reed afgelopen seizoen al vrije trainingen voor meerdere Formule 1-teams. Tsunoda en De Vries zullen, zo liet ook AlphaTauri al weten, als gelijkwaardige coureurs aan het seizoen gaan beginnen. Het is aan Tsunoda en De Vries om het kopmanschap te veroveren gedurende het seizoen.

8: McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri

Bij McLaren heeft Lando Norris het kopmanschap al jaren geclaimd. Daniel Ricciardo kon twee jaar amper in de buurt blijven van de jonge Brit, laat staan concurreren met hem. In 2023 gaat Norris met Oscar Piastri een nieuwe en tevens getalenteerde concurrent krijgen. Piastri is echter ook nog erg onervaren en zal in eerste instantie uit moeten gaan van een rol als tweede coureur. Norris heeft zich de afgelopen jaren al bewezen, en heeft daarnaast de beschikking over een lang contract. Het is aan Piastri om in 2023 te laten zien dat hij gelijkwaardig kan presteren.

Afgelopen seizoen was van tevoren al wel duidelijk dat Valtteri Bottas bij Alfa Romeo de kopman zou zijn. Dit bleek ook wel gezien zijn resultaten, ondanks dat rookie Zhou Guanyu ook veel ongeluk had met betrouwbaarheidsproblemen. Hij overtuigde Alfa Romeo echter wel genoeg om hem een nieuw eenjarig contract te geven. De vraag is nu of Zhou een stap richting Bottas gaat zetten of dat het net zoals in 2022 vooral van de Fin moet gaan komen.

10: Williams: Alexander Albon - Logan Sargeant

Logan Sargeant maakt in 2023 zijn Formule 1-debuut, nadat hij in 2022 al meerdere vrije trainingen mocht rijden van het team. Ondanks het aanwezige talent van de jonge Amerikaan liet Alexander Albon vorig jaar zien dat hij klaar is om de kopman van Williams te zijn. Sargeant zal ongetwijfeld een grotere uitdaging voor Albon vormen dan Nicholas Latifi, maar met het nieuwe meerjarige contract dat Williams vorig jaar aan Albon gaf werd duidelijk dat ook het team hem als eerste coureur ziet. Sargeant zal, in ieder geval voorafgaand aan het seizoen, tweede viool spelen.

