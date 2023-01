Lars Leeftink

Zondag 15 januari 2023 16:44

Het raceseizoen 2023 is dankzij de Dakar Rally en de Formule E al in volle gang, met ook de IndyCar, MotoGP en Formule 1 die binnen nu en een paar weken van start gaan. Ook dit seizoen zijn er weer veel Nederlanders actief in de grootste raceklassen van de wereld.

In de Dakar Rally zagen we bij de auto's, trucks en motoren al flink wat Nederlanders meedoen. Onder meer Janus van Kasteren (won het klassement bij de trucks), Mitchel van den Brink (werd derde bij de trucks), Wesley Aaldering (P41 bij de motoren), Hans Weijs (P41 bij de motoren) en de gebroeders Coronel (Tim en Tom Coronel bij de auto's) deden mee. Het is pas het begin van een seizoen vol met Nederlanders die in actie gaan komen.

Formule E

Het seizoen in de Formule E is dit weekend van start gegaan met de E-Prix van Mexico. Daar waar er in voorgaande jaren meerdere Nederlanders deelnamen, is het dit seizoen alleen Robin Frijns, die namens Audi Sport Team Abt uitkomt, die de Nederlandse eer hoog gaat houden. De Nederlander zag Nyck de Vries naar de Formule 1 vertrekken. Frijns opende het seizoen echter niet zo goed, want met een uitvalbeurt en een gebroken pols haalde hij de finish in Mexico niet.

Formule 1

In de Formule 1 zien we voor het eerst sinds jaren weer twee Nederlanders op de grid staan. Naast tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen, die met Red Bull gaat proberen zijn derde titel op rij te veroveren, komt ook Nyck de Vries in actie. Hij gaat dit seizoen zijn debuutjaar beleven namens AlphaTauri, het zusterteam van Red Bull Racing. Genoeg om naar uit te kijken dus in de Formule 1.

Formule 2 en Formule 3

In de Formule 2 gaat Richard Verschoor de eer van Nederland hooghouden. Hij gaat in actie komen namens een Nederlands team: Van Amersfoort Racing. Ook MP Motorsport is komend seizoen weer actief in de Formule 2. Beide Nederlanders team zullen ook actief zijn in de Formule 3. Nederlanders coureurs staan er, voor nu, nog niet op de grid in de Formule 3. Zowel in de Formule 2 als in de Formule 3 is de line-up nog niet helemaal bekend.

IndyCar

In IndyCar, dat in maart van start gaat, is het Rinus 'VeeKay' van Kalmthout die voor Nederland in actie gaat komen. Hij doet dit, net zoals voorgaande jaren, namens Ed Carpenter Racing. De Nederlanders tekende vorig jaar een nieuw contract bij het team en zal in 2023 hopen de top tien van het kampioenschap wel te halen en wellicht een zege te boeken.

MotoGP/Moto2/Moto3

Het seizoen in de MotoGP en de klassen daaronder gaat ook in maart weer van start. Geen Nederlandse teams in de MotoGP, net zoals we in de raceklasse geen Nederlanders vinden. In de Moto2 wel, want namens het Pertamina Mandalika SAG Team gat Bo Bendsnyder in actie komen. Namens het Nederlandse team RW Racing komt verder de Nederlander Zonta van den Goorbergh in actie. Twee Nederlanders en een Nederlands team dus in Moto2. In de Moto3 gaat Collin Veijer namens het Duitse Liqui Moly Husqvarna Intact GP zijn debuutjaar beleven.

MXGP

In MXGP gaan we veel Nederlanders zien. Brian Bogers (Standing Construct Honda MXGP), Jeffrey Herlings (Red Bull KTM) en Glenn Coldenhoff (Monster Energy Yamaha MXGP Team) zullen in 2023 een poging wagen om Tim Gajser van zijn troon te stoten. Coldenhoff werd vorig jaar vierde, Bogers zesde. Herlings deed niet mee.

