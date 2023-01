Lars Leeftink

Zondag 15 januari 2023 14:26 - Laatste update: 15:04

Mike Elliott, technisch directeur van Mercedes, was met zijn gehele team verrast dat geen enkel ander team aan het begin van 2022 gebruik maakte van een 'maas in de wet' die Mercedes wel gevonden had.

Het was, samen met de overwinning van George Russell in Brazilië, het hoogtepunt van een seizoen waar Mercedes niet lang bij stil zal willen staan. Dankzij porpoising was zeker de eerste seizoenshelft niet al te best. Lewis Hamilton en George Russell hadden last van lichamelijk ongemakken, maar het goede nieuws kwam vanuit de FIA. Het autosportorgaan besloot porpoising aan te pakken en nieuwe reglementen in te voeren vanaf de Grand Prix van België. Dit, in combinatie met updates, zorgde ervoor dat Mercedes ineens weer vaker voorin te vinden was.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Formule E-coureur Rowland: "Verstappen zou niet meteen domineren in Formule E"

Maas in de wet

Het meest opvallende aan de W13 was het ontwerp waarmee het team begin 2022 kwam: een auto zonder sidepods. Het was iets waar geen enkel ander team mee kwam aan het begin van het nieuwe seizoen. In gesprek met Auto, Motor und Sport vertelt Elliott dat het hem verbaasde dat geen enkel ander team achter deze mogelijkheid in de reglementen kwam. "Het verbaasde ons dat niemand anders deze maas in de wet vond. Als je een bepaalde richting bent ingeslagen, is het heel moeilijk om iets anders te kopiëren." Dit was dan ook de reden dat geen enkel team besloot Mercedes te kopiëren.

2023

In 2023 heeft het team het momentum te pakken en hoopt het tevens te profiteren van de testtijd die het team heeft (80%) ten opzichte van Red Bull Racing (63%). 2022 was een teleurstelling, maar volgens Mercedes is het lastig in te schatten of dit aan het concept van de auto lag. "We hebben slechts een gedeeltelijk beeld van de dingen, we zien alleen wat onze auto doet. Het is moeilijk te beoordelen hoe de andere concepten reageren” Met de W14, die woensdag 15 februari voor het eerst getoond gaat worden, zal het team hopen dat ze in 2023 weer om beide titels kunnen strijden.