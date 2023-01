Dakar 2023: Nederlander richting zege bij trucks, enorme spanning bij motoren

Lars Leeftink

Zondag 15 januari 2023 11:14 - Laatste update: 11:21

De veertiende en laatste etappe van de 2023 Dakar Rally staat zondag op het programma en is inmiddels in volle gang, en het is vooral bij de motoren nog spannend. De overige drie grote klassementen lijken beslist, met ook een waarschijnlijke zege van een Nederlander. De stand van zaken voorafgaand aan de laatste etappe in Saoedi-Arabië.

Motor

Bij de motoren is het Toby Price die namens Red Bull KTM op P1 staat na 43 uur racen. De Australiër heeft 12 seconden voorsprong op teamgenoot Kevin Benavides en 1 minuut en 31 seconden op Skyler Howes. Vanaf P4 is het gat al meer dan een kwartier, waardoor er dus drie coureurs strijden om de zege bij de motoren. De beste Nederlander is Wesley Aaldering, die opgeschoven is naar P40 met een achterstand van 11 uur en 47 minuten.

Quad

Bij de quads is het al een tijdje zo goed als beslist. De Fransman Alexandre Giroud gaat namens Yamaha Racing na 54 uur racen aan de leiding. Giroud won al een tijdje geen etappe meer, maar heeft wel 40 minuten voorsprong op Francisco Moreno Flores. De Amerikaan Pablo Copetti, die op P3 staat, staat al op twee uur achterstand. Kortom: er moet een wonder gebeuren of Giroud moet uitvallen om nog verandering in de winnaar te brengen. Er doen geen Nederlanders in het klassement mee.

Auto

Bij de auto’s is het eigenlijk hetzelfde verhaal. Terwijl Sebastien Loeb etappe na etappe wint, is het Nasser Al-Attiyah die in het algemeen klassement stabiel presteert en als gevolg daarvan domineert. De Qatarees van Toyota Racing heeft een uur en 21 minuten voorsprong op Loeb en een uur en 35 minuten voorsprong op Lucas Moraes. Kortom: de zege kan Al-Attiyah eigenlijk al niet meer ontgaan. De beste Nederlander is Hans Weijs namens Arcan Racing, die op P42 staat met 13 uur achterstand.

Truck

Tot slot de trucks, waar de Tsjechen en de Nederlanders domineren. Alleen de Japanner Teruhito Sugawara is een uitzondering, maar de rest van de top 10 bestaat uit die twee landen. Met een uur en 16 minuten heeft Janus van Kasteren een op papier veilige voorsprong op Martin Macik. Met 2 uur en 43 minuten is Martin van den Brink ion ieder geval al geen gevaar meer. Ook P4, P7, en P8 worden door Nederlanders ingevuld, terwijl P5, P6 en P9 voor de Tsjechen zijn.

