Webber steekt loftrompet over Alonso: "Hij blijft de verwachtingen overtreffen"

Mark Webber heeft alleen maar lof over voor Fernando Alonso, die ondanks zijn leeftijd nog steeds fantastische resultaten weet te boeken. Volgens Webber blijft de Spanjaard de verwachtingen overtreffen.

Als de Formule 1 begin maart weer van start gaat, zullen er een hoop gezichten op een andere plek te zien zijn. Er is afgelopen jaar namelijk een ware stoelendans ontstaan. Een hoop veranderingen zijn in gang gezet door Sebastian Vettel, die zijn helm aan de wilgen heeft gehangen. "Het domino-effect dat ontstond doordat Seb stopte, kwam misschien niet als een grote verrassing", vertelt Webber tegenover Speedcafe. "De gigantische verrassing was natuurlijk dat Fernando vertrok. Dat was het moment dat alles van start ging, want het jaar ervoor was Zhou Guanyu de enige wissel. Dus de markt kan in die zin erg stabiel zijn, frustrerend stabiel zelfs. Dat was ook het geval aan het einde van 2021, toen Oscar gepromoveerd had moeten worden. Dit keer, toen één man in beweging kwam, Fernando, lag alles in een keer open."

Webber kijkt enorm uit naar het aankomende seizoen, mede doordat er veel coureurs op een andere plek zullen zitten. "Er zullen veel nieuwe line-ups zijn", vervolgt de Australiër. "De wittebroodsweken gaan vrij snel voorbij. We hebben de test en de nieuwe indeling van de teams, maar ik denk dat de top drie nog steeds erg sterk zal zijn. Dan zal de rest, van de vierde tot de zevende plaats, erg dichtbij elkaar zitten. Het is altijd goed om de rookies te zien. Het is goed voor de sport om nieuw bloed binnen te zien komen."

Volle lof voor Alonso

Daarnaast kan ook Alonso op veel lof rekenen. "Aan de andere kant van de schaal - om Fernando nog steeds door te zien gaan, hij blijft de verwachtingen overtreffen door op dit niveau te zitten op zijn leeftijd. Dat is ook een sport om naar te kijken. En dan Lewis [Hamilton]. We zullen zien hoe de Mercedes ervoor zal staan. Dat zal een cruciale factor zijn wat betreft zijn motivatie om dezelfde kwaliteiten te leveren als wanneer Mercedes het goed voor elkaar heeft", besluit hij.

